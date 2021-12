Gerücht: Matrix-Spiel für die Playstation 5 geleakt

Wie es aussieht, könnte uns ein neues Spiel aus der Welt von The Matrix erwarten mit dem Titel "The Matrix Awakens". Dabei soll es sich um einen Playstation-Titel handeln, der mit der Unreal Enginge 5 entsteht, wie ein Dataminer über Reddit bekannt gegeben hat.

Mit Resurrections wird diesen Winter ein brandneuer Film aus der Sci-Fi-Thriller-Welt um Neo, Trinity und Co. erscheinen, einem Leak zufolge ist allerdings auch ein Game für die Playstation in Arbeit. Ziemlich passend, denn Themen wie virtuelle Realitäten sind in der Franchise ja keine Seltenheit und es wäre auch nicht das erste Videospiel zu Matrix.

Die Angaben sind noch inoffiziell und daher mit Vorsicht zu genießen, ein User auf Reddit mit dem Nickname "the_andshrew" teilt aber schon einmal ein plakatartiges Artwork im bekannten Matrix-Design mit der Aufschrift "The Matrix Awakens, eine Unreal-Engine-5-Erfahrung."

Dem Post zufolge gibt es dazu noch keine genaueren Angaben, weder zur einer möglichen Release-Zeit noch zum Genre. Nur dass dieses Spiel auf die PS5 kommen soll, steht schon im Reddit-Post nebst einer App-ID zum Spiel, um den Wahrheitsgehalt zu stützen.

The Matrix Awakens ?



But i don't have any information pic.twitter.com/kIYV5Xjw6k — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 2, 2021

Wie mp1st berichtet bestätigt auch der Twitter-Kanal von "PlayStation Game Size", der sich mit Dateigrößen von PS-Titeln beschäftigt, schon einmal, dass die App-ID tatsächlich existiert. Mehr Informationen gibt es laut Post aber noch nicht. Es ist also noch nicht sicher, ob es wirklich ein komplettes neues Game sein wird.

Spiele zum Film gab es bereits, so zum Beispiel Enter The Matrix oder The Matrix: Path of Neo aus den beginnenden 2000ern, beide für PC, Xbox und Playstation 2. Wie würdet ihr euch ein weiteres Matrix-Spiel vorstellen und hättet ihr Lust darauf?