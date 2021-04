Life is Strange: True Colors - Gestatten: Alex Chen

Alex Chen. Wie ein Internetstar hat sie bereits Hunderttausende von Views auf Youtube geerntet. Wer? Die neuste Heldin der berühmten Story-Game-Franchise Life is Strange natürlich. In große Fußstapfen muss die junge Frau treten, denn die Kultcharaktere Max, Chloe und co. (die Jungs aus dem zweiten Teil vielleicht etwas weniger) sind vielen Adventure-Fans sicher ans Herz gewachsen wie echte Freundinnen. Man hat zusammen gelacht, geweint und mitgefiebert und nun soll in Life is Strange: True Colors die junge Alex Chen diese Rolle einnehmen. Ob sie ähnlich große Gefühle entfachen kann wie eine Max Caulfield? Und was sind die herausragendsten Eigenschaften der neuen Alltagsheldin?

Das wollten wir im Gespräch herausfinden und haben uns mit Erika Mori, der Schauspielerin von Alex, und Felice Tzehuei Kuan, Senior Staff Writer des Entwicklerstudios Deck Nine über die Hauptfigur unterhalten.

Ein Stück echtes Leben in der Pandemie

Sein wir mal ehrlich, Alex hat es nicht leicht und damit sind nicht die Strapazen im Spiel gemeint. Vielmehr liegen große Erwartungen auf ihr, die Spielegemeinschaft mit einer mitreißenden, emotionalen Story endlich mal wieder aus dem Lockdown-Blues herauszureißen. Für Autorin Felice, ebenfalls beteiligt an Life is Strange - Before the Storm, ist gerade das im Moment einer der besten Gründe für das neue Life is Strange: "Das Timing ist ziemlich gut, denn wir alle schauen im Moment auf die Medien, um uns mit der Außenwelt zu verbinden." Für Felice könnte True Colors also auch eine Erinnerung an das echte Leben und an echte Emotionen sein: "Alex und was sie durchmacht, wird für viele Menschen sehr nachvollziehbar sein, nicht nur jetzt, sondern jederzeit", fügt sie hinzu.

Also nicht nur nette Lockdown-Kost, sondern eine Geschichte, die uns alle langfristig berühren soll. Aber wer ist eigentlich die neue Hauptfigur? Alex Chen ist eine junge asiatisch-amerikanische Frau, die nach längerer Zeit in einer Therapiegruppe zu ihrem Bruder in die gemütliche Kleinstadt Haven Springs Colorado zieht - und dort unerwartet mit tragischen Ereignissen konfrontiert wird. Wie es sich für Life is Strange gehört, spielt auch hier eine besondere Gabe eine Rolle: Alex ist hochempathisch und kann die Gefühle anderer Leute sehen. Wie es für die Heldin ist, Abschied von ihrer alten Therapie-Wohngruppe zu nehmen, könnt ihr im kurzen, neuen Gameplay-Ausschnitt schon vorab erleben (hier allerdings mit deutscher Vertonung):

Ähnlich wie die schüchterne Max Caulfield, die rebellische Chloe oder die Ausreißer Sean und Daniel Diaz ist Alex also eine Art liebenswerter Sonderling, die am Anfang der Geschichte in eine völlig neue Situation geworfen wird: "Sie ist zu Beginn des Spiels definitiv eine Außenseiterin, weil sie zu ihrem Bruder in eine neue Stadt zieht. Es ist also sein Zuhause, aber es war nicht das ihre. In der Tat hat sie ihren eigenen Bruder seit Jahren nicht mehr gesehen, also ist sie in gewisser Weise auch in dieser Beziehung eine Außenseiterin." Ein bewährtes Konzept, denn die LiS-Charaktere glänzten in der Vergangenheit ja gerade durch ihre Menschlichkeit (mehr zum Phänomen "LiS-Charaktere" gab es übrigens in meiner letzten Kolumne).

"Ich denke, dass jeder etwas finden wird, das er persönlich mit ihr in Verbindung bringt", so Felice über die Hauptfigur, "Sie ist eine Person, die einen großen Teil ihres Lebens damit verbracht hat, sich um die Bedürfnisse anderer Leute zu kümmern. Sie kann deren Emotionen viel tiefer spüren als die meisten Menschen. Deshalb hat sie nicht wirklich viel Zeit damit verbracht, sich auf ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle einzustimmen, sie ehrlich zu betrachten und sie anzunehmen - sowohl die positiven als auch die negativen Gefühle - deshalb denke ich, dass die Reise für sie eine ganz besondere ist und das ist etwas, mit dem ich stark mitfühlen kann."

Gefühle und Life is Strange... das gehörte ja schon immer zusammen. Manchmal hatte man beim Spielen fast schon selbst das Gefühl, Emotionen wie Alex am eigenen Leib zu empfinden und das ganz ohne Superkraft. Und auch diesmal warnt Felice: Ihr könntet eure Taschentücher brauchen!