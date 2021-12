Gewinnt 10 mal das Leopard-Paket für War Thunder

Weihnachten ist Gewinnspielzeit! Fantastische Preise erwarten euch hier an jedem Tag bis zum 24. Dezember. Jeden Tag um 12:00 mittags gibt es etwas Neues, täglich reinschauen lohnt sich also! Und keine Sorge, erst einmal verpasst ihr nichts: Hier ist unser Eurogamer.de - Adventskalender und ihr könnt bei allen Gewinnspielen noch bis zum 26.12. mitmachen.

Was ist einer der berühmtesten Panzer der Welt, wenn nicht DER Panzer schlechthin? Na klar, der Leopard, besonders Modell Nummer zwei. Hier könnt ihr einen Vorläufer davon, den Leopard A1A1 L/44 in War Thunder komplett kostenlos gewinnen. 10 Mal verlosen wir das In-Game-Paket mit dem Panzer, jeweils 2000 Golden Eagles und einer Premium-Konto-Mitgliedschaft für 15 Tage. Also los, Soldaten: Für den Leopard müsst ihr nur bei unserem Gewinnspiel teilnehmen und Codes für das In-Game-Paket abstauben.

Dieses mächtige Kriegsgerät gibt es im Paket für War Thunder zu gewinnen

Bei War Thunder handelt es sich um ein online Militärspiel, bei dem ihr in einem free-to-play-Shooter mit zahlreichen Fahrzeugen und Waffen in die Schlacht zieht, teilweise kann man beim gratis-Gameplay aber etwas nachhelfen. Mit den Panzer-Packs zum Beispiel könnt ihr euch bestimmte Maschinen und ein paar in-Game-Credits sichern. Falls ihr das Spiel schon zockt, wisst ihr ja schon, was ihr in dem virtuellen Kriegsgetümmel alles machen könnt. Falls nicht, wäre die Chance auf das Leopard-Paket ja vielleicht eine gute Möglichkeit, um gleich einmal ganz neu einsteigen. Dann findet ihr hier die Registrierung zu den Multiplayer-Schlachten von War Thunder.

Aber jetzt erstmal eine kurze Militär-Geschichtsstunde: Falls ihr unser 10er-Leopard-Paket gewinnt, könnt ihr euch auf ein mächtiges Kriegsfahrzeug aus Deutschland im Spiel freuen, dessen Prototyp in den 1980ern entstanden ist. Beim A1A1 L/44 kam dabei eine verbesserte Hauptbewaffnung zum Einsatz, die später die Grundlage für den berühmten Leopard 2 bildete. Als Sekundärbewaffnung zieht ihr mit einem 7,62 mm Maschinengewehr in das Getümmel, nur damit ihr wisst, was für ein Schlachtschiff euch erwartet.

So sieht der Leopard A1A1 L/44 auf dem Schlachtfeld in War Thunder aus

Je nachdem, welche Strategien ihr gerne auf dem virtuellen Schlachtfeld pflegt, ist der Leopard A1A1 L/44 besonders für euch geeignet, falls ihr gerne auf geschickte Flankenangriffe, Finten oder trickreiche Überfälle setzt, denn wegen seiner Panzerung solltet ihr am besten nicht frontal damit in den Kampf poltern. Da hat dieses Gefährt nämlich sonst seine Schwachpunkte.

Na, überzeugt von diesem Schlachtschiff auf Ketten? Dann an die Tasten und beantwortet unsere Gewinnspiel-Frage!

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2021, um 23:59 Uhr.

