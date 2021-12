Gewinnt den 4K-Beamer Horizon Pro von XGIMI im Wert von 1.700 Euro!

Achtung, nächste Woche ist schon Weihnachten! Zeit, um so langsam mal die letzten Geschenke zu besorgen. Oder ihr lasst euch von uns beschenken, jeden Tag bis zum 24. Dezember öffnet sich hier ein neues Türchen. Immer um 12:00 mittags gibt es was Neues, täglich reinschauen lohnt sich also! Hier ist unser Eurogamer.de - Adventskalender und ihr könnt bei allen Gewinnspielen noch bis zum 26.12. mitmachen.

Zum 15. Dezember haben wir heute was für euch, wenn ihr schon immer mal einen Beamer haben wolltet. Einen 4K-Beamer, um genau zu sein! Den Horizon Pro von XGIMI könnt ihr nämlich heute gewinnen und mit einem Wert von rund 1.700 Euro ist das definitiv keine Kleinigkeit!

Laut XGIMI bekommt ihr mit dem Horizon Pro den vielseitigsten und am einfachsten zu bedienenden 4K-Heimprojektor. Mit einer Auflösung von 3840x2160 Pixeln und einer Leinwandgröße von 300" könnt ihr nicht nur eure Spieleabende genießen, sondern auch, wie XGIMI es ausdrückt, ein Ultra-HD-Date mit eurem Lieblingsfilm haben.

Der XGIMI Horizon Pro.

Das Gerät setzt dabei auf eine superhelle Projektionstechnologie. Dadurch müsst ihr euch tagsüber und in hellen Umgebungen nicht um einen anderen Raum oder einen anderen Leinwandwinkel bemühen, die Lichtleistung liegt bei 2.200 ANSI-Lumen und einer Helligkeit von fast 30 Prozent. Auch in hellen Umgebungen habt ihr somit konstant leuchtende Farben und scharfe Bilder.

In sekundenschnelle ist das Gerät einsatzbereit und die intelligente Bildschirmerkennung sorgt dafür, dass die Größe eures Bildschirms an die Größe des dargestellten Bildes angepasst wird. Außerdem erkennt die integrierte KI Objekte im Sichtbereich und skaliert das Bild entsprechend, damit das Erlebnis nicht gestört wird.

Dank der MEMC Frame Interpolationstechnologie bietet Horizon Pro dabei eine super niedrige Latenz von 35ms. Der XGIMI-eigene 60Hz-Bewegungskompensationstechnologie verhindert wiederum Bildflimmern und Rauschen bei dynamischen Bildern. Gleichzeitig kommt HDR-10-Technologie zum Einsatz, um für ein beeindruckendes Kontrastverhältnis zu sorgen, egal ob in heller oder dunkler Umgebung. Durch die Kompatibilität zum Standard Hybrid Log Gamma liefert das Gerät senderübergreifend volle HDR-Bilder.

Was den Sound anbelangt, basiert Horizon Pro auf dem Sounddesign des Lautsprecherherstellers Harman Kardon. Der Sound kommt aus zwei Breitbandlautsprechern (8W, 45mm), die speziell für das Gerät entwickelt wurden. Die sorgen für Tiefe und Ausgewogenheit mit geringer Verzerrung und hoher, dynamischer Reaktion. Zusammen mit DTS Studio Sound liefert das Gerät ein virtualisiertes Surround-Sound-Erlebnis inklusive Dialog- und Bassverstärkung.

Kann man haben, oder?

Gleichzeitig könnt ihr mit dem Horizon Pro verschiedene Apps verwenden, Google Play Store und Android TV sind integriert und ermöglichen den Zugriff auf mehr als 5.000 systemeigene Apps, wie HBO, Showtime und YouTube. Ihr könnt auch den Google-Sprachassistenten nutzen und außerdem ist Chomecast integriert. Was Anschlüsse anbelangt, ist das Gerät mit zwei HDMI- und USB-Anschlüssen sowie LAN- und Kopfhöreranschlüssen ausgestattet. Wi-Fi und Bluetooth werden überdies unterstützt.

Klingt nach etwas, was ihr gerne haben möchtet? Dann beantwortet doch einfach die Frage unten und mit ein wenig Glück steht der Horizon Pro ja bald bei euch. Was XGIMI sonst noch so im Angebot habt, erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite.

