Ghostwire Tokyo: Im März beginnt der Kampf in der verlassenen Stadt

Endlich Gewissheit: Ghostwire Tokyo wird Ende März veröffentlicht. Das genaue Veröffentlichungsdatum wurde in der Beschreibung eines YouTube-Videos von PlayStation bestätigt.

In weniger als zwei Monaten geht es los

Heute um 23:00 Uhr findet der "Ghostwire: Tokyo - Official Showcase" auf dem offiziellen Kanal statt. Die Videobeschreibung gibt bereits eine erste spannende Information.

"Stellt euch dem Unbekannten in Ghostwire: Tokyo, das am 25. März 2022 auf der PlayStation 5 erscheint", heißt es dort. Damit hat das Action-Adventure endlich ein festes Release-Datum. Außerdem weist die Beschreibung auf ein spezielles Angebot für einen frühen Zugang und Bonus-Inhalten hin.

Wer sich auf das japanisch angehauchte Abenteuer mit der Deluxe Edition einlässt, darf drei Tage früher ins menschenleere Tokyo eintauchen und gegen mysteriöse Dämonen kämpfen. Zusätzlich erhalten alle Käufer der Edition ein Shinobi-Outfit, eine Kunai-Waffe und das Streetwear Fashion Pack.

Die (Vor)Geschichte von Ghostwire: Tokyo

Ursprünglich wollte Publisher Bethesda den Titel von Tango Gameworks im vergangenen Jahr für PC und PS5 herauszubringen. Im Sommer wurde es dann allerdings auf "Anfang 2022" verschoben. Für die Xbox erscheint das Spiel voraussichtlich frühestens im nächsten Jahr.

In Ghostwire: Tokyo landet ihr in einer Geisterstadt. Die Menschen sind verschwunden, dafür nehmen Besucher aus einer anderen Welt ihren Platz in der Stadt ein. Ihr seid Akito, einer der letzten Menschen in Tokio, und kämpft mit dem Geist KK gegen die übernatürliche Bedrohung.