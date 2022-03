God of War: Live-Action-Adaption von Amazon angeblich in Verhandlung

Amazon soll Berichten zufolge mit PlayStation über eine Live-Action-Adaption zu God of War verhandeln. Sollte die Idee tatsächlich umgesetzt werden, könnt ihr die TV-Umsetzung von God of War auf Amazon Prime sehen.

Kratos wird zum Fernsehstar

Laut Deadline sollen Mark Fergus und Hawk Ostby, die Schöpfer von Amazons Sci-Fi-Serie The Expanse, in irgendeiner Form an dem Projekt beteiligt sein. Auch Sony Pictures Television, PlayStation Productions und Rafe Judkins, der Showrunner von The Wheel of Time, spielen eine Rolle.

Bisher sollen Amazon und Sony noch keinen Kommentar zu einer möglichen TV-Adaption zu God of War abgegeben haben.

Denkbar ist ein solches Projekt definitiv, denn der Uncharted-Film mit Tom Holland in der Hauptrolle hat gerade einen soliden Kinostart hingelegt, und auch TV-Adaptionen zu The Last of Us und Twisted Metal sind in Arbeit.

Jetzt aber die wichtigste Frage: Wer sollte eurer Meinung nach Kratos in der God-of-War-Adaption spielen? Ich bin super gespannt auf eure Vorschläge.