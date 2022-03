Godfall kommt im April zu Xbox und Steam und bringt die Ultimate Edition gleich mit

Am 7. April kommt der Loot-Slasher Godfall in einer speziellen Ultimate Edition zu Xbox und Steam, nachdem das actionlastige Rollenspiel nur auf der PlayStation oder im Epic Games Store zu finden war.

Godfall macht sich zu neuen Ufern auf

Fast 18 Monate was das Spiel exklusiv auf der Konsole von Sony und auf Epic Games spielbar. Nun dürfen auch Spieler anderer Plattformen den Titel ausprobieren. Auf dem PC bekommt ihr Godfall ab dem 7. April auch auf Steam und Besitzer einer Xbox One sowie Xbox Series X oder S dürfen in die Welt des Fantasy-RPGs eintauchen.

Die Ultimate Edition, die zeitgleich mit dem Release auf den neuen Plattformen erscheint, beinhaltet das Basisspiel, die "Fire & Darkness"-Expansion sowie die drei Inhaltsupdates Primal, Lightbringer und Exalted. Auch die Vorbesteller Boni sind laut Gearbox im Bundle enthalten.

Zur Feier erhaltet ihr das Ultimate-Paket mit einem zeitlich begrenzten Rabatt. Statt 39,99 Euro erhaltet ihr es für kurze Zeit für 29,99 Euro auf Steam und Xbox.

Das Action-RPG von Entwickler Counterplay Games erschien am 12. November 2020 für PC und PS5.