Gotham Knights hat endlich einen Termin und erscheint noch dieses Jahr

Warner Bros Games hat den Release-Termin von Gotham Knights bekannt gegeben.

Noch in diesem Jahr könnt ihr euch in ein neues Abenteuer in den Straßen Gothams stürzen, wenn das Spiel am 25. Oktober 2022 erscheint.

Noch ein paar Monate warten

Der Termin wurde am Nachmittag über den offiziellen Twitter-Account zum Spiel bekannt gegeben:

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8 — Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022

Ähnlich wie in der Batman-Arkham-Reihe seid ihr in Gotham Knights, einem Open-World-Action-RPG, in der Third-Person-Perspektive unterwegs.

Die Prämisse des Spiels ist, dass Batman tot ist und stattdessen Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin in den Straßen von Gotham City für Sicherheit sorgen. Das könnt ihr dann entweder allein oder im Koop-Modus tun.

Die Veröffentlichung von Gotham Knights ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One geplant.