Gotham Knights: Neuer Trailer zeigt den Gegner, vor dem sogar der Pinguin Angst hat

Warner Bros. Games hat im Rahmen des DC-Fandome-Events am vergangenen Wochenende einen neuen Cinematic-Trailer zu Gotham Knights veröffentlicht. Dieser zeigt eine neue Bedrohung für die Stadt, die wohl einfach nicht ohne Super-Schurken auszukommen scheint.

Im Story-Trailer sehen wir den Pinguin, der die vier Protagonisten des kommenden Spiels - Nightwing, Batgirl, Robin und Red Hood - vor dem sogenannten Court of Owls warnt. Dieser Geheimbund scheint alle Strippen in der Stadt zu ziehen und hat seine gefiederten Öhrchen überall.

Gameplay wird leider nicht gezeigt, aber immerhin wissen wir nun, mit welchem Gegner wir es zu tun haben. Wenn sogar der Pinguin schon den Protagonisten hilft, müssen die Eulen ganz schön furchteinflößend sein.

Gotham Knights von Entwickler Warner Bros. Games Montreal wird ein Open-World-ARPG in der dritten Person, in dem ihr alleine oder im Online-Koop mit zwei Spielern in Gotham auf Patrouille gehen könnt. Das Spiel soll im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Ein weiteres Video gewährt einen kurzen Blick hinter die Kulissen und zeigt ein paar Schnipsel aus den Kämpfen.

Im vergangenen August veröffentlichte Warner Bros. Games sieben Minuten Pre-Alpha-Gameplay.