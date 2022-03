Gran Turismo 7: 24 Stunden Rennen - Diese gibt es im Spiel!

Rennen in Gran Turismo 7 zu fahren, ist eine Sache. Eine echte Herausforderung sind die 24-Stunden-Rennen, die zugleich auch als Nachtrennen durchgehen.

Das Spiel hat zwar viele Kurse zu bieten, die Möglichkeit zu 24-Stunden- und Nachtrennen gibt es aber nur bei wenigen Strecken. Unser Guide verrät euch mehr dazu.

Alles über 24-Stunden-Rennen und Nachtrennen in Gran Turismo 7:

Wie funktioniert die dynamische Tageszeit in Gran Turismo 7? Wenn ihr ein eigenes Rennen in Gran Turismo 7 erstellt, könnt ihr dabei mit der dynamischen Tageszeit herumspielen. Für jede Strecke gibt es dabei ein individuelles Zeitfenster, das ihr einstellen könnt. Es gibt jedenfalls verschiedene Variablen und eine davon ist auch die Geschwindigkeit, mit der die Tageszeiten ablaufen. Hier könnt ihr eine Beschleunigung um das bis zu Zehnfache einstellen. Das bedeutet, dass in sechs Minuten Spielzeit eine Stunde virtuelle Tageszeit vergeht. Wer einen vollen 24-Stunden-Zyklus erleben möchte, müsste also 144 Minuten fahren. 24-Stunden-Rennen sind nur auf wenigen Strecken in Gran Turismo 7 möglich.