Gran Turismo 7: Alle 39 Menübücher - So erfüllt ihr die Aufgaben!

Die Menübücher in Gran Turismo 7 sind ein zentraler Bestandteil der Kampagne, die euch durch die Features des Spiels führt und nach und nach weitere Inhalte freischaltet.

Rund 20 Stunden dürftet ihr damit beschäftigt sein und in unserem Guide zeigen wir euch, welche Menübücher es gibt und welche Autos ihr damit freischaltet.

Alles über die Kampagne und Menübücher in Gran Turismo 7:

Wie funktioniert die Kampagne in Gran Turismo 7? Die Kampagnenstruktur in Gran Turismo 7 unterscheidet sich etwas von den Vorgängern. Ihr absolviert nach und nach die Aufgaben von Menübüchern, die ihr im Café auf der Weltkarte des Spiels findet. Die Kampagne von Gran Turismo 7 umfasst zahlreiche Menübücher. Eine große Herausforderung ist das im Allgemeinen nicht, das Spiel leitet euch anhand von Markierungen zu diesen Aufgaben. Ihr müsst sie dann nur noch erfüllen und anschließend im Café eure Belohnung abholen. Im Normalfall sind das ein wenig geschichtlicher Hintergrund zu den Fahrzeugen und ein weiteres Menübuch mit neuen Aufgaben. Die Menübücher führen euch durch die Features von Gran Turismo 7 und schalten Inhalte frei.