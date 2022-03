Gran Turismo 7: Antrieb und Motor - Das solltet ihr darüber wissen!

Ohne Antrieb und Motor läuft bei einem Auto gar nichts, auch in Gran Turismo 7 nicht. Dabei gibt es verschiedene Arten davon, die unterschiedliche Eigenschaften mitbringen.

Was ihr über Antriebe und Motoren im Spiel wissen solltet, verraten wir euch in unserem Guide.

Alles über Antriebe und Motoren in Gran Turismo 7:

Wie beherrsche ich mein Auto in Gran Turismo 7? Wer im echten Leben Auto fahren kann, beherrscht noch nicht automatisch auch virtuelle Fahrzeuge - das gilt natürlich auch umgekehrt. Klar, die Grundlagen sind im Wesentlichen die Gleichen, aber wo ihr im echten Auto auch am eigenen Körper spürt, wie es euch in einer Kurve nach außen drückt, ist das im Videospiel natürlich nicht so. Vor allem in einem Gran Turismo 7 solltet ihr nicht aggressiv durch die Gegend fahren und alles wegrammen, was im Weg ist. In anderen Rennspiel ist das durchaus eine valide Taktik, hier eher nicht. Wichtig ist, dass ihr Situationen auf der Strecke richtig einschätzt und unnötige Risiken vermeidet. Vorsicht ist angebracht, wenn ihr euch in einer Gruppe mit mehreren Autos befindet. Zusammenstöße führen zu Geschwindigkeits- und Zeitverlust, ebenso könntet ihr euch womöglich in eine schlechtere Position bringen. Ferner bestraft Gran Turismo 7 ausdrücklich ungehobeltes Fahren über seine Sportsgeistwertung. Je mehr Fahrzeuge ihr habt, desto mehr Eigenheiten sind insgesamt zu berücksichtigen. Natürlich könnt ihr so viele kaufen, wie ihr möchtet, um eure Sammlung zu vervollständigen. Es lohnt sich aber, sich auf ein paar ausgewählte Vehikel fürs Fahren zu konzentrieren und bei denen dann den Umgang mit ihnen zu perfektionieren. Das gilt vor allem für Online-Wettbewerbe. Im Anfänger-Bereich ist das eher nebensächlich, da die Leistung der Wagen hier größtenteils auf einem Niveau liegt. Aber egal, um welches Auto es geht, es schadet nie, ein paar Übungsrunden mit diesem zu drehen, um ein Gefühl für dessen Handling zu entwickeln. Ob ihr das wirklich braucht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits ist wichtig, wie gut ihr im Allgemeinen in Rennspielen seid. Ebenso spielen der Schwierigkeitsgrad und aktivierte Fahrhilfen eine Rolle. Wer online an Wettbewerben teilnehmen möchte, solle sein Auto im Schlaf beherrschen und auch ohne Fahrhilfen zurechtkommen können. Es gibt verschiedene Arten von Fahrzeugen in Gran Turismo 7.