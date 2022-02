Gran Turismo 7 bringt seine Liebe zur Autokultur auf die nächste Stufe

Wenn Forza Horizon die Spaßveranstaltung unter den Rennspielen ist, wirkt ein Gran Turismo dagegen fast wie eine ernste Angelegenheit. Zumindest packt es das ganze Thema Autokultur und Inszenierung ein wenig nüchterner an als Playground Games' Arcade-Fahrspaß. Was auch gut so ist, ein Forza-Horizon-Klon ist das Letzte, was wir brauchen. Nicht weniger als "das beste Gran Turismo" soll Teil sieben werden, wobei das natürlich eine Phrase ist, die Entwickler bei jedem neuen Teil einer Serie von sich geben. Es wäre eher merkwürdig, wenn das nicht ihre Ambition wäre.

Kazunori Yamauchi, Polyphony Digitals Präsident und Serienschöpfer, nennt Gran Turismo 7 während einer Präsentation einen "Car Life Simulator" und er soll "die Leute für Autos begeistern, unabhängig davon, wie groß ihr Interesse an diesem Thema ist". Rechnet mit einer "Sandbox-Welt, die das Leben mit Autos simuliert", unter anderem feiert die Weltkarte ihre Rückkehr in Gran Turismo 7 und dient als Hub für sämtliche Features und Inhalte des Rennspiels.

Direkt mit anderen teilen lassen sich diese Einstellungen nicht. Auf Umwegen ist es aber möglich, indem ihr Screenshots davon macht und freigebt. Die Menüs wurden daher, wie Yamauchi angibt, extra so gestaltet, dass dies möglich ist. Der Grund, warum es nur so geht? "Der Grund, warum die Einstellungsdaten nicht sofort freigegeben werden können, ist, dass der Status der Autos zwischen den verschiedenen Spielern unterschiedlich sein könnte, wenn etwa abweichende Aero-, Tuning- oder Leistungsteile installiert sind. Wenn wir also die Einstellungsdaten von einem anderen Auto kopieren würden, könnte es einige Diskrepanzen geben, die dazu führen könnten, dass es nicht funktioniert, deshalb kann man sie nicht direkt teilen."

Und an diesen Fahrzeugen könnt ihr nach Lust und Laune herumschrauben. Es gibt etwa zahlreiche verschiedene Performance-Teile, zusätzlich nehmt ihr in einem Bildschirm, der eher ein wenig an eine Excel-Tabelle erinnert, bis ins kleinste Detail Optimierungen vor. Das Ganze wird als "eine Art Mini-Spiel" in Gran Turismo 7 beschrieben, zugleich repräsentiere es "einen der größten Fortschritte" des Spiels. Angesichts der vielen Optionen könnte man auch sagen, dass es ein Bildschirm ist, mit dem ich mich wohl nie näher befassen werde.

Mit neuen Autos versorgen euch dabei die drei Autohändler im Spiel. Bei Brand Central bekommt ihr alles, was im Jahr 2001 und später hergestellt wurde. Bei Used Car Deals solltet ihr nachschauen, wenn ihr nach Fahrzeugen zu vernünftigen Preisen sucht. In die komplett entgegengesetzte Richtung geht schließlich der Legendary Car Dealer. Der hat "historisch relevante und legendäre Fahrzeuge" zu bieten, natürlich zu entsprechend hohen Preisen.

Gran Turismo 7 möchte euch die Autokultur vermitteln

Dann wäre da das Gran Turismo Café, das euch noch tiefer in die Welt des Spiels und der Automobile eintauchen lässt. Yamauchi bezeichnet es als eine Art "Portal, um mehr über Autokultur zu lernen". Hier erwarten euch 30 Menu Books aka Quests mit verschiedenen Aufgaben, die euer Verständnis für die Welt von GT7 vertiefen sollen. Vervollständigt ihr etwa die Aufgaben eines Menu Books, erfahrt ihr mehr über die Hintergründe und die Kultur der Wagen, um die es darin ging.

Nicht weniger wichtig ist der Showcase-Bereich. Im Grunde ein Hub, in dem sich Inhalte mit anderen teilen und Inhalte von anderen anschauen lassen. Egal, ob es sich dabei um Wiederholungen, um Sticker, Lackierungen oder Fotos handelt. Apropos Sticker: Es gibt in Gran Turismo 7 mehr davon, ihr könnt sie in mehr Bereichen auf den Autos anbringen und das ebenso in höherer Zahl.

Kommen wir zur Technik, die dahintersteckt. Gran Turismo 7 bietet euch einen Framerate-Modus sowie einen Raytracing-Modus. In Ersterem geht es darum, beim Fahren die höchstmögliche Framerate zu erreichen, in dem Fall 60fps. Raytracing bezeichnet Yamauchi als "sehr schwierigen Prozess", daher kommt die Technik nicht im normalen Rennverlauf zum Einsatz. Ihr seht sie in Wiederholungen, 3D-Stages oder beim Rendern im Fotomodus - also dort, "wo keine schnellen Spielerreaktionen erforderlich sind".

Großen Wert legt Polyphony besonders auf den Sound des Spiels. "Die effizienteste Art, das Spiel zu erleben, ist mit Kopfhörern", betont Yamauchi. Das Ziel ist, dass ihr in der Lage seid, bei jedem Geräusch zu erkennen, aus welcher Richtung es kommt. Egal, ob das nun ein Helikopter ist, der über euch fliegt, oder Regentropfen, die gegen die Windschutzscheibe prasseln. Und damit ist es nicht getan. Die Geräusche im Spiel werden von den verschiedensten Objekten reflektiert, ob von Zäunen, Betonwänden oder anderen Barrieren. Abhängig vom Material - ob weicht oder hart - klingt das dann wiederum anders.

"Wir haben Studios in Nordamerika, eins in Deutschland und eines in Großbritannien", sagt Yamauchi zu den Sound-Aufnahmen. "Dort gibt es diese schalldichten Räume und Geräte, die direkt mit dem Innenraum des Wagens verbunden sind. Es steckt eine Menge Arbeit dahinter, die Sounds der Autos aufzunehmen, denn jedes einzelne dieser Autos musste ins Studio gebracht werden."