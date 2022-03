Gran Turismo 7 fährt durch den Nerf seiner Belohnungen wütende Stimmen im Netz ein

Im Netz ist Gran Turismo 7 gerade ein großes Thema - ein Grund zur Freude ist das für Sony und Polyphony Digital allerdings nicht. Viele Spieler der Rennsimulation beschweren sich über das Vorgehen von Entwickler und Publisher mit Hinblick auf den Grind im Spiel.

Spieler fühlen sich in ihrem Fahrspaß ausgebremst

Nachdem die Server für den Patch 1.07 über einen ganzen Tag lang offline waren und das darauffolgende Update auch noch einen Nerf für die Belohnungen der Rennen mit sich gebracht hatte, wurde GT7 auf Metacritic mit negativen Bewertungen überflutet und besitzt nun einen User-Score von gerade einmal 2. Zurecht, wie viele Spieler finden.

"Ein Patch, mit dem man das Spiel härter macht, damit man nicht zu viel Geld verdient, eine erforderliche Internetverbindung, selbst wenn man offline Spielen will. Sobald die Server enden, kann man den Titel in den Müll werfen und das alles nach den Reviews, um die Bewertung nicht zu beeinflussen. Sony, ihr seid verkommen", schreibt ein Nutzer auf Twitter.

Ein weiterer Spieler schreibt: "Ernsthaft? Ihr macht also ein Spiel. Ihr veröffentlicht es mit verhassten Mikrotransaktionen. Und was macht man dann? Nun, wenn man Gran Turismo 7 ist, veröffentlicht man einen neuen Patch, der die Auszahlungen für verschiedene Rennen reduziert und es den Spielern noch schwerer macht, neue Autos freizuschalten..." Das Kopfschütteln des Nutzers ist selbst über das Internet nur schwer übersehbar.

Seriously?



So you make a game. You release it with disliked microtransactions. What do you do? Well if you're Gran Turismo 7 you release a new patch reducing the payout of several races and making it even harder for players to unlock new cars..?#GranTurismo7 #PS5 #PlayStation pic.twitter.com/2qEqxE8wqM — S35 Gaming (@Studio35Gaming1) March 17, 2022

"Es ist wirklich enttäuschend, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, dies als Verbraucher zu vermeiden, es reicht nicht mehr aus, nicht vorzubestellen. Verbraucherfeindliche Änderungen nach der Veröffentlichung, wie wir sie gesehen haben, scheinen heutzutage an der Tagesordnung zu sein, da die Mehrheit der Leute virtuelle Kopien kauft und nicht mehr vorbestellen muss", schreibt ein Nutzer auf reddit und sagt, es fühle sich "wie ein zynischer, vorsätzlicher Schachzug" an, um die Ökonomie des Spiels vor den Kritikern zu verbergen.

Weiter schreibt ein anderer redditor: "Die ganze Situation fühlt sich an, wie ein riesiger Schlag ins Gesicht für alle, die für den Kauf des Spiels bei der Veröffentlichung Geld ausgegeben haben. Ich hoffe nur, dass die Gegenreaktion groß genug ist, damit Sony und PD erkennen, wie sehr sie es vermasselt haben und etwas ändern."

Manch einer hat die Hoffnung noch nicht verloren

Manche Spieler nehmen es ein wenig mit Humor: "Ich möchte weinen. Ich habe 450 Dollar für den Thrustmaster t300rs gt für dieses Spiel ausgegeben. Nicht wissend, dass ich das Geld brauchte, um die Autos im Spiel zu kaufen."

Trotz der vielen negativen Stimmen scheinen gelegentlich kleine Lichtstrahlen durch den dunklen Nebel der Kritik. "Gran Turismo 7 befindet sich derzeit in einem schlechten Zustand, aber ich vertraue darauf, dass Polyphony das Problem mit zukünftigen Updates beheben wird, da es in der Vergangenheit ähnliche Vorfälle gab. Dennoch sollten wir unsere Bedenken äußern und dafür sorgen, dass wir gehört werden. Keine Sorge, Leute, das Spiel ist (noch) nicht ruiniert", sagt ein reddit-Nutzer.

Insgesamt lässt sich viel Frust aus den Beiträgen in den sozialen Medien ablesen. Viele wollen das Spiel oder gar das Franchise nicht mehr unterstützen und bereuen ihren Kauf. Geht es euch da genauso? Schreibt gern in die Kommentare, wie ihr zum Ingame-Geiz von Gran Turismo 7 steht.