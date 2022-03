Gran Turismo 7 ist seit rund einem Tag offline und somit größtenteils unspielbar

Fans von Gran Turismo 7 sind gerade alles andere als zufrieden.

Der Grund dafür ist unter anderem, dass es bei gestern vorgenommenen Wartungsarbeiten an den Servern zu Problemen kam.

Ein großes Problem für Gran Turismo 7

So etwas kann grundsätzlich vorkommen, ja. Das Problem bei Gran Turismo 7 ist aber, dass so ziemlich alles mit dem Online-Modus zusammenhängt und ohne diesen funktioniert lediglich der Arcade-Modus. Somit ist der Großteil des Rennspiels in diesem Zeitraum schlicht unspielbar.

"Aufgrund eines Problems in Update 1.07 werden wir den Zeitraum der Serverwartung verlängern", hieß es gestern am frühen Nachmittag dazu. "Wir werden jeden so schnell wie möglich benachrichtigen, wenn dies voraussichtlich abgeschlossen sein wird. Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten und bitten euch um Geduld, während wir an der Lösung des Problems arbeiten."

Seitdem gab es keinerlei neuen Kommentar dazu und die Server sind weiterhin offline.

Es ist die zweite Hiobsbotschaft für das Spiel an einem Tag. Im Zuge des neu veröffentlichten Updates 1.07 hatte sich gezeigt, dass Polyphony Digital bei vielen Rennen die Credit-Belohnungen reduziert hat.

Auf normalem Weg würde es so noch länger dauern, an In-Game-Geld zu gelangen, um sich Autos kaufen zu können. Fans kritisieren, dass man sie dadurch noch mehr in Richtung der Mikrotransaktionen drängen möchte.

In der Zwischenzeit könnt ihr zur Entspannung einen Blick darauf werfen, wie in Gran Turismo 7 Kühe von Aliens entführt werden.