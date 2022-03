Gran Turismo 7: Kurven meistern - So findet ihr die richtige Linie!

Wer die Kurven in Gran Turismo 7 meistern möchte, sollte über diese einiges wissen, denn Kurve ist nicht gleich Kurve. Wichtige Dinge sind zu beachten, wenn ihr dabei keine Zeit verlieren möchtet.

Was ihr darüber alles wissen solltet, zeigen wir euch in unserem Guide zum Thema Kurven.

Alles über Kurven in Gran Turismo 7:

Grundlegendes über Kurven in Gran Turismo 7 Grundsätzlich gilt: Wer vor Kurven zu stark bremst, kann nicht mehr richtig einlenken und verliert schnell die Kontrolle über seinen Wagen. Das trifft vor allem zu, wenn ihr zu spät bremst und somit den optimalen Winkel für die Kurve verpasst. Das Resultat ist, dass ihr dadurch Zeit verliert. Wie ihr in einer bestimmten Situation vorgehen solltet, hängt einerseits von der Strecke ab, auf der ihr unterwegs seid. Andererseits spielt die Leistung eures Autos eine Rolle und bestimmt, ob der Bremsweg länger oder kürzer ausfällt. Auf einer schmalen Strecke ist es sinnvoll, euren Wagen so schnell wie möglich wieder in eine Position zu bekommen, die es euch ermöglicht, geradeaus zu fahren und zu beschleunigen. Schmale Kurse geben euch meistens nicht viel Spielraum bei Verbremsern oder zu spätem bremsen, passt also gut auf. Auf breiteren Strecken könnt ihr auch länger geradeaus fahren. Hier empfiehlt es sich, eine Kurve so spät wie möglich zu nehmen. Verlasst ihr die Kurve anschließend, könnt ihr früh beschleunigen und noch in der Kurve wieder an Tempo gewinnen. Bei all dem solltet ihr immer berücksichtigen, dass euer Fahrzeug in Kurven nach außen gedrückt wird. In einem schnellen Auto braucht ihr einen größeren Kurvenradius, in einem langsameren Auto weniger. Wer auf breiten Strecken unterwegs ist, kann die größere Fläche entsprechend ausnutzen. Es geht darum, den richtigen Scheitelpunkt der Kurve und den Mittelweg zwischen Höchstgeschwindigkeit und Kurveneinschlag zu finden. Trefft ihr diesen, lassen sich auch bei kleinen Fehlern noch Korrekturen vornehmen, ohne dabei zu viel Zeit einzubüßen. Wer zu spät beschleunigt, verliert ebenfalls wertvolle Millisekunden. Achtet in der Kurve darauf, nicht zu viel Gas zu geben, da ihr sonst nach außen getragen werdet und womöglich noch einmal bremsen und korrigieren müsst, was einen weiteren Zeitverlust bedeutet. Beim Verlassen der Kurve solltet ihr den Trigger nicht gleich voll durchziehen, sondern langsam und konstant zu euch ziehen, um progressiv an Fahrt aufzunehmen. Versucht vor allem während des Bremsens Lenkvorgänge zu vermeiden, da sonst die Räder blockieren. Mit dem Lenken solltet ihr euch beschäftigen, wenn ihr eine konstant gute Geschwindigkeit erreicht habt oder um eine Kurve rollt. Es gilt, die richtigen Momente dafür zu finden. Alles ein Gefühl der Erfahrung!

Wie fahre ich Haarnadelkurven in Gran Turismo 7? Haarnadelkurven sind immer eine knifflige Angelegenheit, da sie besonders eng sind und ein starkes Abbremsen erfordern. Aber auch hier könnt ihr versuchen, einen kurzen Weg bei einem möglichst hohen Tempo zu finden. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten. Einerseits gibt es harte und andererseits weiche Haarnadelkurven. Bei einer harten Haarnadelkurve müsst ihr die Bremse stark betätigen, bevor ihr in die Kurve fahrt. Das Ziel hier ist, innerhalb kurzer Zeit eine harte Lenkbewegung auszuführen, um so wenig Zeit einzubüßen. Habt ihr die richtige Geschwindigkeit dafür, müsst ihr nur noch den Scheitelpunkt passieren und habt das Gröbste überstanden. An der steilsten Stelle seid ihr hier langsam unterwegs. Ihr solltet es währenddessen vermeiden, großartig am Gas- oder Bremspedal herumzudrücken. Lasst euch um die Kurve rollen und wenn ihr wieder geradeaus fahren könnt, könnt ihr beschleunigen, ohne noch weiter nach außen getragen zu werden. Nach ein paar Haarnadelkurven solltet ihr wissen, wie ihr damit umzugehen habt. Im Wesentlichen läuft es bei einer weichen Haarnadelkurve ähnlich, dort könnt ihr aber länger ein konstantes Tempo aufrechterhalten. Eine Beschleunigung ist allerdings erst spät möglich, weswegen ihr das Gaspedal nutzen solltet, um Geschwindigkeitsverluste beim Rollen eures Autos durch eine leichte Betätigung auszugleichen. Drückt den Trigger circa bis maximal zur Hälfte für ein gleichmäßiges Tempo durch. Bei allen Haarnadelkurven gilt, dass ihr gegebenenfalls beachten solltet, welche Kurve auf diese folgt. Ist sie in der gleichen Richtung wie die Haarnadelkurve, die ihr gerade passiert habt, könnt ihr schnell beschleunigen und das Auto nach außen tragen lassen. Führt sie hingegen in die andere Richtung, solltet ihr nach Möglichkeit wenig die Bremse betätigen und auf ein konstantes Tempo achten. Alles andere führt zu unnötigen Zeitverlusten. Wie stark ihr in Gran Turismo 7 vor einer Kurve bremsen müsst, hängt von Art der Kurve und eurem Fahrzeug ab.