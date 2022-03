Gran Turismo 7: Polyphony nennt bekannte Probleme

Welche Probleme gibt es aktuell in Gran Turismo 7. Auf der offiziellen Webseite hat Entwickler Polyphony Digital eine Liste mit den bekannten Problemen des Rennspiels veröffentlicht.

Die betreffen verschiedene Bereiche wie den Multiplayer, die Fahrzeugeinstellungen oder auch gebrauchte Autos.

Diese Probleme gibt es in Gran Turismo 7

So sieht die Liste aus:

Multiplayer

In der Lobby gab es Fälle, in denen der Host das Rennen nicht starten kann, obwohl auf dem Bildschirm der Hinweis "Wird vorbereitet" eingeblendet wird. Wenn alle Raummitglieder den Raum verlassen und erneut betreten, kann das Rennen gestartet werden.



In der Lobby gab es Fälle, in denen Sie nicht fahren können und direkt zum Hauptrennen weitergeleitet werden, wenn Sie sich im Training auf eine Strecke begeben. Versuchen Sie in diesem Fall bitte, den Raum zu verlassen und erneut zu betreten.



In einem 2-Spieler-Splitscreen-Rennen sind die Fahrhilfe-Einstellungen für Spieler 2 gesperrt. Wir haben vor, diesen Fehler in einer künftigen Aktualisierung zu beheben. (Spieler 1 verwendet die Fahrhilfe-Einstellungen, die unter [Einstellungen] -> [Fahrhilfe-Einstellungen] aufgeführt sind.)



In der Lobby gab es Fälle, in denen Spieler im selben Raum nicht in der Mitgliederliste oder im Rennen erscheinen. In diesem Fall tritt ein Anwendungsfehler auf, wenn der Host das Rennen starten will.



In der Lobby werden die [Fahrhilfe-Einstellungen] auf die Standardwerte zurückgesetzt, wenn [Raumeinstellungen] > [BoP/Tuning verboten] auf "Ein" gestellt ist.



In der Lobby gab es Fälle, bei denen Benutzer nach Abschluss eines Rennens nicht weiter fortschreiten konnten.



In der "Lobby" gab es Fälle, in denen Spieler auf einem PlayStation4-System einen schwarzen Bildschirm sahen und ihre Controller-Eingaben nicht mehr funktionierten, wenn sie in einem Rennen mit einer Mischung aus PS4- und PS5-Spielern starteten.

Zuschauen

Wenn ein Spieler, der von der Lobby oder dem Treffpunkt aus zuschaut, das Kameraziel zu einem Fahrzeug in der Box und dann wieder zu einem Fahrzeug auf der Strecke wechselt, ist die Third-Person-Perspektive nicht mehr verfügbar. Wenn Sie den Zuschauen-Modus verlassen, wird das Problem behoben.

Gebrauchte Autos

Beim Gebrauchtwagenhändler gab es Fälle, in denen manche Fahrzeuge nicht korrekt dargestellt wurden, wenn beim Scrollen durch die Autoliste das Häkchen bei "Zu Wunschliste hinzufügen" gesetzt war. Kehren Sie bitte in diesem Fall zur Weltkarte zurück und betreten Sie erneut den "Gebrauchte Autos"-Pavillon.

Lackierungseditor

Wenn im "Lackierungseditor" ein Aufkleber hinzugefügt und unter "Anpassungsteile" > "Front" > "Typ A" eines Ferrari F430 ´06 gespeichert wird, wird der Aufkleber auf der Frontschürze nicht korrekt angezeigt.

Optionen

Wenn die "Läuft gerade"-Option unter [GT-Menü] > [Optionen] > [Allgemein] > [Benachrichtigungen im Spiel] auf "Aus" gestellt ist, wird sie wieder auf "Ein" gestellt, sobald das Spiel neu gestartet wird.

Fahrzeugeinstellungen

Es gab Fälle, in denen die Auswahl eines Teils im "Tuning-Shop", das Abbrechen des Kaufs und das anschließende Öffnen der Fahrzeugeinstellungen dazu führte, dass der Name der neu erstellten Einstellungenseite leer war und die Seite zurückgesetzt wurde.

Anderes

Es gab Fälle, in denen die App während des Ladebildschirms beim Start hängen blieb, und seltene Fälle, in denen die App beim Beitritt bestimmter Rennveranstaltungen abstürzte. Das Löschen und Neuinstallieren von "Gran Turismo 7" kann diese Probleme beheben.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Künftige Updates sollen diese Probleme beheben. Ein zuletzt veröffentlichtes Update hat unter anderem dafür gesorgt, dass ihr euren Fortschritt nicht mehr verlieren sollt.

Zuvor gab es heftige Kritik am Spiel aufgrund der Mikrotransaktionen und reduzierter Credit-Belohnungen. Einige Tage später äußerte sich Polyphony Digital dazu und kündigte eine Reihe von Verbesserungen an.