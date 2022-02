Gran Turismo 7 Release-Datum: Zu diesen Zeiten könnt ihr durchstarten

Polyphony Digitals Rennspiel Gran Turismo 7 steht in den Startlöchern. Ab dem 4. März 2022 könnt ihr auf PlayStation 5 und PlayStation 4 wieder die Motoren starten und euch rund um die Welt auf zahlreiche Rennstrecken begeben. Hier lest ihr alles, was ihr zum Launch des Titels wissen müsst.

Kann ich Gran Turismo 7 bereits früher spielen?

Offiziell besteht keine Möglichkeit eines Frühstarts bei Gran Turismo 7, außer ihr bekommt euer Exemplar schon früher beim Händler eures Vertrauens. Es gibt aber keine Edition des Spiels mit Early Access.

Auf den Konsolen seid ihr allerdings in der Lage sein, ein wenig früher loszulegen, zumindest mit ein paar Tricks.

Auf der PlayStation müsstet ihr dafür einen neuen, neuseeländischen Account für den Store erstellen und das Spiel dort mit Neuseeland-Dollar kaufen. Der Nachteil daran ist, dass ihr es mit diesem Account dann weiterspielen müsstet und dafür extra PlayStation Plus benötigt, was noch einmal Extrakosten bedeutet.

Ob das den Aufwand wert ist, um ein paar Stunden früher spielen zu können?

