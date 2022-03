Gran Turismo 7: Richtig bremsen - Wie ihr die Kontrolle behaltet!

Das Beschleunigen ist eine Sache bei Autos, das Bremsen eine andere. Wer losfährt, muss auch wieder anhalten oder langsamer werden können. Nicht nur in Gran Turismo 7 ist das von entscheidender Bedeutung, damit ihr auf der Strecke bleibt und keine Zeit verliert.

Es gibt hier das ein oder andere, was ihr berücksichtigen müsst. Unser Guide zeigt euch, was das alles ist!

Alles über das Bremsen in Gran Turismo 7:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie bremse ich am besten in Gran Turismo 7? Ein wichtiger Punkt hierbei ist, dass ihr während des Bremsvorgangs nicht versuchen solltet zu lenken. Während des Bremsens blockieren dann nämlich eure Reifen, wodurch ihr fast unbeweglich werdet. Ein leichtes Einlenken ist dann zwar noch möglich, aber wahrscheinlich reicht es nicht aus, um die Kurve noch zu erwischen und ihr müsst noch härter auf die Bremse treten. Letztlich verliert ihr so also mal mehr, mal weniger Zeit. Im normalen Straßenverkehr ist das Anti-Blockier-System (ABS) hilfreich, um Hindernissen auszuweichen, die sich in Fahrtrichtung befinden. Durch das ABS wird verhindert, dass eure Reifen blockieren, allerdings sinkt somit auch die Bremswirkung. Auf einer Rennstrecke, wo es eben auf Millisekunden ankommt, kann das schon ein entscheidender Faktor sein. Es ist so letztlich eine Frage dessen, was euch wichtiger ist. Eine bessere Handhabung durch ABS? Oder vielleicht ein paar mehr Millisekunden und die Möglichkeit eines Drifts? Es kommt auch ein wenig auf eure virtuelle Fahrerfahrung an. Denkt daran: Es ist immer möglich, es einfach mal auszuprobieren und dann zu sehen, womit ihr am besten zurechtkommt. Effektives Bremsen beginnt so gut wie immer bereits vor der Kurve. Und wenn ihr die Kurve wieder verlasst, beginnt bereits der Beschleunigungsvorgang. Bremst frühzeitig vor einer Kurve ab, um nicht das Problem zu bekommen, dass ihr nicht mehr reagieren könnt. Es geht darum, den Scheitelpunkt einer Kurve gut zu erwischen, um so auch auf dem bestmöglichen Weg weiterfahren und beschleunigen zu können. Natürlich gibt es Unterschiede. Einerseits bei den Kurven, andererseits beim verwendeten Fahrzeug. Es gibt enge und weitläufige Kurven, schnelle und langsamere Fahrzeuge. Nach einer Weile im Spiel solltet ihr aber ein gutes Gefühl dafür bekommen. Vor Kurven ist richtiges Bremsen in Gran Turismo 7 entscheidend.