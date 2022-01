Gran Turismo 7: So groß wird das Spiel auf PS4 und PS5

Im PlayStation Store wurde die Dateigröße von Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und PlayStation 5 enthüllt.

So groß wird Gran Turismo 7 mindestens

Die Download-Größe des Rennspiels beträgt laut der offiziellen Webseite mindestens 110 GB. Wenn man bedenkt, wie viele große Titel für die PlayStation 5 im letzten Jahr erschienen sind und wie viele dieses Jahr noch folgen, dann dürfte diese Simulation seine Spieler zu einem Frühjahrsputz auf der Festplatte motivieren.

PlayStation Game Size, ein Twitter-Account, der bereits viele Download-Größen richtig vorausgesagt hat, schreibt über eine Dateigröße von 89,445 GB ohne den Day-one-Patch.

? Gran Turismo? 7 (PS5)



?? Download Size : 89.445 GB (Without Day One Patch)



? Pre-Load : February 25

? Launch : March 4



? #PS5 #GranTurismo7

? @thegranturismo pic.twitter.com/ucbBWKGPm1 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 23, 2022

Zum Vergleich: Das 2017 erschienene Gran Turismo Sport brachte gerade einmal 40 GB auf die Waage. Im Laufe der Jahre legte der Titel durch Updates, die neue Inhalte hinzufügten, an Gigabyte zu. Ähnlich könnte es sich also auch mit GT7 verhalten.

Reicht euer Festplattenspeicher für 110 GB aus oder müsst ihr euch bereits Gedanken darüber machen, welcher Titel aus dem Rennen geworfen wird?