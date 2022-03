Gran Turismo 7: Steuerung und Fahrtechniken - So beherrscht ihr euer Auto!

Gran Turismo 7 ist da und stellt einmal mehr eure fahrerischen Fähigkeiten auf der PlayStation 5 sowie auf der PlayStation 4 auf die Probe.

Es geht darum, weitere Millisekunden aus einer Runde herauszuholen und neue Bestzeiten auf den Strecken zu erzielen, um nicht nur andere Fahrer zu überholen. Ebenso wichtig ist eine gute Zeit für die Medaillen, die ihr zuweilen bekommt.

In unserem Guide verraten wir euch daher ein paar grundlegende Dinge zum Fahren in Gran Turismo 7 und zeigen, wie ihr am besten über die Strecken brettert, um euch den Sieg zu holen.

Alles über die Steuerung in Gran Turismo 7:

