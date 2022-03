Gran Turismo 7: Streckenliste - Alle Kurse und wie ihr sie freischaltet!

Gran Turismo 7 hat eine Vielzahl an Strecken für euch zu bieten, einige davon - nicht alle! - ermöglichen auch, Regenrennen zu absolvieren.

Gleichermaßen kehren bei den Fans beliebte Strecken wie Deep Forest Raceway und Trial Mountain zurück. Unser Guide zeigt euch einerseits alle Strecken in Gran Turismo 7 und wie ihr sie freischaltet und andererseits erfahrt ihr, welche Strecken regnerisches Wetter unterstützen.

Alles über die Strecken in Gran Turismo 7:

Wie viele Strecken gibt es in Gran Turismo 7? Zum Launch gibt es 35 verschiedene Strecken in Gran Turismo 7. Für 25 dieser Strecken gibt es sogar noch alternative Layouts. Ein guter Grund also, um noch einmal zu bestimmten Strecken zurückzukehren und diese anderen Layouts auszuprobieren. Ein Teil der Strecken unterstützt zudem regnerische Wetterbedingungen, was sich deutlich auf die Umgebung und das Fahrverhalten auswirkt. Gran Turismo 7 hat jede Menge Strecken zu bieten.

Wie schalte ich Strecken in Gran Turismo 7 frei? Um die Strecken in Gran Turismo 7 freischalten zu können, müsst ihr die Kampagne des Spiels absolvieren und dabei die Aufgaben und Herausforderungen der Menübücher erfüllen. Manch legendäre Strecken, wie Le Mans, werden erst zum Ende der Kampagne freigeschaltet. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass ihr sonst keine besonderen Bedingungen für die Freischaltung der Strecken erfüllen müsst. Im nachfolgenden Abschnitt erfahrt ihr, welche Strecken es gibt und wo Regenrennen möglich sind. Strecken in Gran Turismo 7 schaltet ihr über die Kampagne frei.