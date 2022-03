Gran Turismo 7: Unterstütze Lenkräder - Welche Geräte kompatibel sind

Klar, ihr könnt Gran Turismo 7 natürlich ganz normal mit dem DualShock der PS4 oder dem DualSense der PS5 steuern. Oder aber ihr greift zu einem Lenkrad!

Das Spiel unterstützt mehrere dieser Geräte und in unserem Guide zeigen wir euch, welche Lenkräder Gran Turismo 7 unterstützt.

Alles über Lenkrad in Gran Turismo 7:

