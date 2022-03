Gran Turismo 7: Updates bringen mehr Strecken, Fahrzeuge und noch vieles mehr

Auch nach der heutigen Veröffentlichung möchte Polyphony Digital Gran Turismo 7 mit einer ganzen Reihe an neuen Inhalten versorgen.

Einen ersten, kleinen Ausblick auf das, was ihr dabei erwarten könnt, gab das Entwicklerstudio nun auf seiner Webseite.

Diese Inhalte bekommt Gran Turismo 7 in Zukunft

Von neuen Autos bis hin zu neuen Strecken ist dabei alles vertreten. Hier ist Polphony Digitals Liste kommender Inhalte:

Neue Strecken

Neue Fahrzeuge

Neue World-Circuit-Events

Mehr Missionen

Mehr Music-Rally-Songs

Mehr Motorenteile zum Austauschen

Neue Lobby-Features

Neue Time Trials für den Sport-Modus

Verbesserungen des Strafsystems und der allgemeinen Qualität der Online-Rennen

"Wir hoffen, dass ihr euch auf das sich ständig weiterentwickelnde Gran Turismo 7 freut!", heißt es abschließend.

Konkretere inhaltliche Angaben als das oder zu etwaigen Zeiträumen für die Veröffentlichung macht Polyphony Digital zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Welche Inhalte würdet ihr gerne in Zukunft noch in Gran Turismo 7 sehen?

Wie gut der neueste Teil der Rennspiel-Reihe geworden ist, könnt ihr hier nachlesen. Außerdem zeigt euch Digital Foundry, wie gut das Rennspiel die Leistung der PS5 nutzt.