Grand Theft Auto: The Trilogy soll sich Berichten zufolge wie GTA 5 steuern

Die Definitive Edition der GTA-Trilogie soll sich angeblich mit Hinblick auf die Steuerung an GTA 5 orientieren. Das geht aus einer angeblich offiziellen Produktbeschreibung von Rockstar hervorgehen.

Dataminer alloc8or hat diese Produktbeschreibung entdeckt. Dort ist die Rede von drei kultigen Städten und drei epischen Geschichten.

"Spielt die Genre-definierenden Klassiker der originalen Grand-Theft-Auto-Trilogie: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas, aktualisiert für eine neue Generation, jetzt mit durchgängigen Verbesserungen, einschließlich brillanter neuer Beleuchtungs- und Umgebungs-Upgrades, hochauflösender Texturen, erhöhter Sichtweite, Steuerung und Zielerfassung im Stil von Grand Theft Auto 5 und vielem mehr, die diese geliebten Welten mit einem völlig neuen Detailgrad zum Leben erwecken."

Dem geleakten Material zufolge sollen Kunden, die die Trilogie bis zum 5. Januar 2022 über Rockstars Online Store oder den Rockstar Games Launcher kaufen, einen Rabatt von 10 US-Dollar auf den nächsten Kauf über denselben Marktplatz erhalten.

Die Anfang des Monats angekündigte GTA: The Trilogy - The Definitive Edition wird offiziell "grafische Verbesserungen und moderne Gameplay-Erweiterungen für alle drei Titel" enthalten. Die Trilogie soll noch in diesem Jahr für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und PC erscheinen. Nächstes Jahr kommt sie dann auf die mobilen Geräte.