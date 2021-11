GTA Trilogy: Neue PlayStation-Screenshots zeigen, wie sehr sich der Look verbessert hat

In wenigen Tagen erscheint die Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition und bisher rollen die Steppenläufer über die gähnend leere Wüste der Informationen über das Gameplay der drei Remaster-Titel.

Immerhin haben zwar einen 60-sekündigen Trailer erhalten und auch die Systemanforderungen sind bekannt. Was Entwickler Rockstar aber versäumt, findet sich schnell im Internet.

So ist eine Reihe an Screenshots aufgetaucht, die vom Twitter-Kanal GTA Net entdeckt wurden. Sie zeigen die PlayStation-Versionen aller drei Trilogie-Titel in einem deutlich aufpolierten Look.

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition

Die Remastered-Trilogie wird auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und auf PC über den Rockstar Games Launcher angeboten.

Werdet ihr die Trilogie noch einmal spielen? Oder steigt ihr vielleicht erst mit dem Remaster ins Gangster-Geschäft ein? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.