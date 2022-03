Gratis im Epic Store: der "okkulte Flippertisch" Demon's Tilt

Epic verschenkt mal wieder ein Spiel im Game Store und diesmal ist es eines, dass sich Fans klassischer Spielhallen-Unterhaltung - von Flipper-Automaten insbesondere - mal anschauen sollten. Und wer nicht weiß, was ein "Flipper" beziehungsweise Pinball ist, der ist insbesondere angehalten, sich das hier mal anzuschauen. Wie das Spiel heißt? Achja, Demon's Tilt.

Die Entwickler von Wiznwar und Flarb bezeichnen das Spiel selbst als "okkulte Flipper-Action" und fahren damit ganz gut. Anders als viele andere Flipper-Simulationen emuliert Demon's Tilt nicht das Gefühl, an einem echten Flipper zu stehen. Das hier ist nicht der T2- oder Star Trek TNG-Tisch, sondern eine unverholen videospielige Version, die in cool-okkulter Pixel-Art-Grafik daherkommt und Elemente aus Bullethell und Hack-and-Slash implementiert.

Man könnte "das beste beider Welten" - von Pinball und Games - dazu sagen und träfe damit auch ins Schwarze. Aber "okkulte Flipper-Action" hat deutlich mehr Kante, das sehe ich ein.

Wie das aussieht, erkennt ihr am Trailer:

Das Spiel wiegt nicht ganz 350 MB und ist damit eklatant schlank gehalten. Ist ja auch nur ein Tisch, der hat es allerdings mit drei Sätzen an Flippern und einem wahren Effektgewitter aber richtig in sich. Ich bin schon zwei, drei Abende in Demon's Tilt versackt, als es im Game Pass war und war da von der Hypnose, die es mir mit seiner aparten Optik und der schmissigen Musik verpasste, recht angetan.

Die Lernkurve ist nicht ohne, wenn Multibälle durch einen wahren Kugelregen und modernde Wurmgegner schießen, aber dafür ist man ja gerade hier und eben nicht an anderen Flippertischen. Aber - und das ist das Schöne an Pinball - wenn's nicht läuft, macht man halt was anderes und kommt ein Andermal wieder, um dann einen persönlichen Highscore nach dem anderen zu knacken. Ich kenne wenig, an dem man direkter ablesen kann, wie Tagesform-abhängig Games sind.

Fazit: Zum Nulltarif muss man hierüber nicht lange nachdenken. Seid ihr interessiert, dann - schwupp - auf zur Seite von Demon's Tilt im Epic Games Store. Das Angebot endet am 31. März um 17:00 Uhr.