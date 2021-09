GTA 5 Cheats für PS4, Xbox, PC und wie ihr sie eingebt

GTA 5 Cheats und die entsprechenden GTA 5 Cheat Codes sind ein fester Bestandteil der GTA-Reihe und der einfachste Weg, um direkt zum spaßigen Teil des Spiels zu kommen - was in der Regel Unbesiegbarkeit, Waffen, Munition und natürlich Autos, Flugzeuge, Boote und Helikopter bedeutet. Auf dieser Seite findet ihr alle verfügbaren GTA 5 Cheats in verschiedenen Formaten: zuerst eine komplette Liste aller GTA 5 Cheats für jede Plattform mit ihren individuellen Tasten-Codes, Konsolenbefehlen und Telefonnummern, die wie in allgemeine Cheats und Fahrzeug-Cheats aufgeteilt haben. Weiter unten findet ihr unsere Listen mit GTA 5-Cheats, die nach Plattformen getrennt sind, um die Verwendung zu vereinfachen. Sprich: Eine vollständige Liste für PS4, Xbox, PC, Telefonnummern sowie PS3- und Xbox 360-Codes.

GTA 5 Cheats Inhalt:

GTA 5 Cheats: Waffen, Rüstung, Unsterblichkeit, Fahndungslevel und allgemeine Cheats Nachfolgend findet ihr eine komplette Liste aller GTA 5 Cheats inklusive Telefonnummern und wie ihr sie auf PS4, Xbox und PC eingebt. Betrunken (Drunk mode) Erhöht eure Trunkenheit und lässt euch ungeschickter handeln. PS3 / PS4: Dreieck, rechts, rechts, links, rechts, Viereck, Kreis, links

Xbox One / Xbox 360: Y, rechts, rechts, links, rechts, X, B, links

PC: LIQUOR

Telefon: 1-999-547867 Schneller Schwimmen Erhöht eure Fortbewegungsgeschwindigkeit beim Schwimmen. PS3 / PS4: links, links, L1, rechts, rechts, R2, links, L2, rechts

Xbox One / Xbox 360: links, links, LB, rechts, rechts, RT, links, LT, rechts

PC: GOTGILLS

Telefon: 1-999-46844557 Schneller Rennen Erhöht eure Fortbewegungsgeschwindigkeit beim Laufen. PS3 / PS4: Dreieck, links, rechts, rechts, L2, L1, Viereck

Xbox One / Xbox 360: Y, links, rechts, rechts, LT, LB, X

PC: CATCHME

Telefon: 1-999-228-2463 Maximale Gesundheit und Rüstung Füllt eure Lebens- und Rüstungspunkte vollständig wieder auf. PS3 / PS4: Kreis, L1, Dreieck, R2, X ,Viereck, Kreis, rechts, Viereck, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, rechts, X, LB, LB, LB

PC: TURTLE

Telefon: 1-999-887-853 Supersprung Erhöht eure Sprungkraft: Je länger ihr die Sprungtaste drückt, desto höher springt ihr. PS3 / PS4: L2, L2, Viereck, Kreis, Kreis, L2, Viereck, Viereck, links, rechts, X

Xbox One / Xbox 360: links, links, Y, Y, rechts, rechts, links, rechts, X, RB, RT

PC: HOPTOIT

Telefon: 1-999-467-8648 Unsterblich / Unendlich Leben / Unverwundbar (God Mode) Blockt sämtlichen Schaden, den ihr erleidet. Der Cheat hält nur 5 Minuten, dann müsst ihr ihn erneut aktivieren. PS3 / PS4: rechts, X, rechts, links, rechts, R1, rechts, links, X, Dreieck

Xbox One / Xbox 360: rechts, A, rechts, links, rechts, RB, rechts, links, A, Y

PC: PAINKILLER

Telefon: 1-999-724-6545537 Spezialfähigkeiten aufladen Füll die Energieleiste für die Spezialfähigkeit eures Charakters vollständig auf. PS3 / PS4: X, X, Viereck, R1, L1, X, rechts, links, X

Xbox One / Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, rechts, links, A

PC: POWERUP

Telefon: 1-999-769-3787 Zeitlupe beim Zielen (Slow-Motion Aiming) Verlangsamt die Zeit, wenn ihr mit einer Waffe zielt. Der Cheat hat drei Stufen, wiederholte Eingabe erhöht die Stufe. PS3 / PS4: Viereck, L2, R1, Dreieck, links, Viereck, L2, rechts, X

Xbox One / Xbox 360: X, LT, RB, Y, links, X, LT, rechts, A

PC: DEADEYE

Telefon: 1-999-332-3393 Fallschirm erhalten Euer Charakter erhält einen Fallschirm. PS3 / PS4: links, rechts, L1, L2, R1, R2, R2, links, links, rechts, L1

Xbox One / Xbox 360: links, rechts, LB, LT, RB, RT, RT, links, links, rechts, LB

PC: SKYDIVE

Telefon: 1-999-759-3483 Skyfall Euer Charakter wird hoch in den Himmel teleportiert und stürzt im freien Fall und ohne Fallschirm auf den Boden. PS3 / PS4: L1, L2, R1, R2, links, rechts, links, rechts, L1, L2, R1, R2, links, rechts, links, rechts

Xbox One / Xbox 360: LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts, LB, LT, RB, RT, links, rechts, links, rechts

PC: SKYFALL

Telefon: 1-999-759-3255 Fahndungslevel erhöhen Erhöht euren Fahndungslevel um einen Stern. PS3 / PS4: R1, R1, Kreis, R2, links, rechts, links, rechts, links, rechts

Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, links, rechts, links, rechts, links, rechts

PC: FUGITIVE

Telefon: 1-999-384-48483 Fahndungslevel senken Verringert euren Fahndungslevel um einen Stern. PS3 / PS4: R1, R1, Kreis, R2, rechts, links, rechts, links, rechts, links

Xbox One / Xbox 360: RB, RB, B, RT, rechts, links, rechts, links, rechts, links

PC: LAWYERUP

Telefon: 1-999-529-93787 Alle Waffen und Munition erhalten Ihr erhaltet eine abgesägte Schrotflinte, ein Scharfschützengewehr, ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole, eine Pistole, Granaten, einen Raketenwerfer und ein Messer. PS3 / PS4: Dreieck, R2, links, L1, X, rechts, Dreieck, Down, Viereck, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: Y, RT, links, LB, A, rechts, Y, Down, X, LB, LB, LB

PC: TOOLUP

Telefon: 1-999-866-587 Explosive Nahkampfangriffe Eure Nahkampfattacken lassen das Ziel explodieren. PS3 / PS4: rechts, links, X, Dreieck, R1, Kreis, Kreis, Kreis, L2

Xbox One / Xbox 360: rechts, links, A, Y, RB, B, B, B, LT

PC: HOTHANDS

Telefon: 1-999-468-42637 Explosive Munition Eure Schüsse lassen das Ziel explodieren. PS3 / PS4: rechts, Viereck, X, links, R1, R2, links, rechts, rechts, L1, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: rechts, X, A, links, RB, RT, links, rechts, rechts, LB, LB, LB

PC: HIGHEX

Telefon: 1-999-444-439 Feuergeschosse / Brandmunition Eure Schüsse lassen das Ziel brennen. PS3 / PS4: L1, R1, Viereck, R1, links, R2, R1, links, Viereck, rechts, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: LB, RB, X, RB, links, RT, RB, links, X, rechts, LB, LB

PC: INCENDIARY

Telefon: 1-999-4623-634279 Wetter ändern Mit diesem Cheat könnt ihr der Reihe nach durch die neuen verschiedenen Wetterarten wechseln (schönes Wetter, Regen und so weiter). PS3 / PS4: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Viereck

Xbox One / Xbox 360: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

PC: MAKEITRAIN

Telefon: 1-999-625-348-7246 Schwerelosigkeit / Mond Schwerkraft Aktiviert die "Mond Schwerkraft" in der Spielwelt. PS3 / PS4: links, links, L1, R1, L1, rechts, links, L1, links

Xbox One / Xbox 360: links, links, LB, RB, LB, rechts, links, LB, links

PC: FLOATER

Telefon: 1-999-356-2837 Rutschige Autos Lässt Autos überall herumrutschen. PS3 / PS4: Dreieck, R1, R1, links, R1, L1, R2, L1

Xbox One / Xbox 360: Y, RB, RB, links, RB, LB, RT, LB

PC: SNOWDAY

Telefon: 1-999-766-9329 Zeitlupe Verlangsamt das komplette Spiel. Es gibt fünf Stufen, die ihr durch wiederholtes Eingeben durchschalten könnt. Die nächste Eingabe stellt das normale Tempo wieder her. PS3 / PS4: Dreieck, links, rechts, rechts, Viereck, R2, R1

Xbox One / Xbox 360: Y, links, rechts, rechts, X, RT, RB

PC: SLOWMO

Telefon: 1-999-756-966 Schwarzes Handy Erzeugt eine Explosion in eurer Nähe, die Passanten verschreckt. PS3 / PS4: Nur Telefonnummer

Xbox One / Xbox 360: Nur Telefonnummer

PC: EMPEROR oder EMP-DROP

Telefon: 1-999-367-3767 Regisseur Modus (Director Mode) Aktiviert den Regisseur Modus, um beispielsweise eigene Machinima in GTA 5 aufzunehmen. PS3 / PS4: Nur Telefonnummer

Xbox One / Xbox 360: Nur Telefonnummer

PC: JRTALENT

Telefon: 1-999-57-825368

GTA 5 Cheats: alle Fahrzeuge, Autos, Flugzeuge und Boote erzeugen Nachfolgend findet ihr alle GTA 5 Cheats um Autos, Flugzeuge und Boote auf PS4, Xbox und PC spawnen zu lassen. Golfwagen "Caddy" Erzeugt ein Golf Cart vor euch. PS3 / PS4: Kreis, L1, links, R1, L2, X, R1, L1, Kreis, X

Xbox One / Xbox 360: B, LB, links, RB, LT, A, RB, LB, B, A

PC: HOLEIN1

Telefon: 1-999-4653-461 Sportwagen "Pfister Comet" Erzeugt einen " Pfister Comet" vor euch. PS3 / PS4: R1, Kreis, R2, rechts, L1, L2, X, X, Viereck, R1

Xbox One / Xbox 360: RB, B, RT, rechts, LB, LT, A, A, X, RB

PC: COMET

Telefon: 1-999-266-38 Sportwagen "Rapid GT" Erzeugt einen "Rapid GT" vor euch. PS3 / PS4: R2, L1, Kreis, rechts, L1, R1, rechts, links, Kreis, R2

Xbox One / Xbox 360: RT, LB, B, rechts, LB, RB, rechts, links, B, RT

PC: RAPIDGT

Telefon: 1-999-727-4348 Limousine Erzeugt eine Stretch-Limousine vor euch. PS3 / PS4: R2, rechts, L2, links, links, R1, L1, Kreis, rechts

Xbox One / Xbox 360: RT, rechts, LT, links, links, RB, LB, B, rechts

PC: VINEWOOD

Telefon: 1-999-846-39663 Müllwagen "Trashmaster" Erzeugt einen großen Müllwagen vor euch. PS3 / PS4: Kreis, R1, Kreis, R1, links, links, R1, L1, Kreis, rechts

Xbox One / Xbox 360: B, RB, B, RB, links, links, RB, LB, B, rechts

PC: TRASHED

Telefon: 1-999-872-7433 BMX Fahrrad Erzeugt ein Fahrrad vor euch. PS3 / PS4: links, links, rechts, rechts, links, rechts, Viereck, Kreis, Dreieck, R1, R2

Xbox One / Xbox 360: links, links, rechts, rechts, links, rechts, X, B, Y, RB, RT

PC: BANDIT

Telefon: 1-999-226-348 Motorrad "Maibatsu Sanchez" Erzeugt ein Motorcross-Bike vor euch. PS3 / PS4: links, links, rechts, rechts, links, rechts, Viereck, Kreis, Dreieck, R1, R2

Xbox One / Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

PC: OFFROAD

Telefon: 1-999-633-7623 Motorrad "Shitzu PCJ 600" Erzeugt ein Sportbike vor euch. PS3 / PS4: R1, rechts, links, rechts, R2, links, rechts, Viereck, rechts, L2, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: RB, rechts, links, rechts, RT, links, rechts, X, rechts, LT, LB, LB

PC: ROCKET

Telefon: 1-999-762-538 Kampfhubschrauber "Buzzard" Erzeugt einen bewaffneten Kampfhelikopter vor euch. PS3 / PS4: Kreis, Kreis, L1, Kreis, Kreis, Kreis, L1, L2, R1, Dreieck, Kreis, Dreieck

Xbox One / Xbox 360: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

PC: BUZZOFF

Telefon: 1-999-289-9633 Doppeldecker "Duster" Erzeugt einen altes Doppeldecker-Flugzeug. PS3 / PS4: rechts, links, R1, R1, R1, links, Dreieck, Dreieck, X, Kreis, L1, L1

Xbox One / Xbox 360: rechts, links, RB, RB, RB, links, Y, Y, A, B, LB, LB

PC: FLYSPRAY

Telefon: 1-999-359-77729 Stuntflugzeug "Mallard" Erzeugt einen altes Doppeldecker-Flugzeug. PS3 / PS4: Kreis, rechts, L1, L2, links, R1, L1, L1, links, links, X, Dreieck

Xbox One / Xbox 360: B, rechts, LB, LT, links, RB, LB, LB, links, links, A, Y

PC: BARNSTORM

Telefon: 1-999-227-678-676 Muscle Car "Duke O Death" Erzeugt ein Muscle Car vor euch. Ihr könnt diesen Cheat erst nutzen, nachdem ihr Tonyas Fremde-und-Freaks-Mission "Einen Gefallen im Schlepptau" abgeschlossen habt. PS3 / PS4: Nur Telefonnummer

Xbox One / Xbox 360: Nur Telefonnummer

PC: DEATHCAR

Telefon: 1-999-332-84227 U-Boot "Kraken" Erzeugt ein U-Boot vor euch. Ihr könnt diesen Cheat erst nutzen, nachdem ihr alle Wildtiere fotografiert habt. PS3 / PS4: Nur Telefonnummer

Xbox One / Xbox 360: Nur Telefonnummer

PC: BUBBLES

Telefon: 1-999-282-2537 Wasserflugzeug "Dodo" Erzeugt ein Wasserflugzeug vor euch. Ihr könnt diesen Cheat erst nutzen, nachdem ihr Trevors Mission "Der nervöse Ron" abgeschlossen habt. PS3 / PS4: Nur Telefonnummer

Xbox One / Xbox 360: Nur Telefonnummer

PC: EXTINCT

Telefon: 1-999-398-4628

In GTA 5 Cheats eingeben: So geht's auf PC, PS4, Xbox One, PS3 und Xbox 360 Mit GTA 5 habt Rockstar ein paar neue Möglichkeiten hinzugefügt, wie ihr Cheats auf dem PC oder den Konsolen eingeben könnt. So könnt ihr nun auf PS4 / 3 und Xbox One / 360 zusätzlich, zu den guten alten Controller-Button-Befehlen, auch die deutlich einfacheren Telefonnummern fürs Handy nutzen, um einen Cheat zu aktivieren. Auch auf dem PC könnt ihr die Controller-Befehle nutzen (wenn ihr mit einem Controller spielt) oder euer Handy im Spiel zücken und die Telefonnummern nutzen. Zusätzlich gibt es hier aber auch noch die klassischen Cheat-Codes in Form von Wörtern. GTA 5 Cheats eingeben auf PS4, Xbox One, PC, Xbox 360 und PS3 PS4 und PS3 - Gebt die Tastenbefehle der nachfolgenden Tabelle am Controller ein oder drückt die "nach oben"-Taste, um das Telefon aufzurufen. Wechselt am Handy zu den Kontakten und tippt die entsprechende Telefonnummer (ohne Bindestriche) des Cheats ein. Arbeitet ihr mit den Tastenkommandos, nutzt am besten das D-Pad (digitales Steuerkreuz) für die Richtungsangaben. Der Analog-Stick geht zwar auch, doch damit schleichen sich leichter Fehler ein.

- Gebt die Tastenbefehle der nachfolgenden Tabelle am Controller ein oder drückt die "nach oben"-Taste, um das Telefon aufzurufen. Wechselt am Handy zu den Kontakten und tippt die entsprechende Telefonnummer (ohne Bindestriche) des Cheats ein. Arbeitet ihr mit den Tastenkommandos, nutzt am besten das D-Pad (digitales Steuerkreuz) für die Richtungsangaben. Der Analog-Stick geht zwar auch, doch damit schleichen sich leichter Fehler ein. Xbox One und Xbox 360 - Drückt die entsprechenden Steuerungsbefehle aus der Tabelle unten an eurem Controller oder lasst euren Charakter sein Smartphone mit der "nach oben"-Taste herausholen und wählt die entsprechende Telefonnummer (ohne Bindestriche) des gewünschten Cheats. Nutzt ihr den Controller, gebt die Richtungen am besten mit dem Steuerkreuz ein, um Fehler zu vermeiden.

- Drückt die entsprechenden Steuerungsbefehle aus der Tabelle unten an eurem Controller oder lasst euren Charakter sein Smartphone mit der "nach oben"-Taste herausholen und wählt die entsprechende Telefonnummer (ohne Bindestriche) des gewünschten Cheats. Nutzt ihr den Controller, gebt die Richtungen am besten mit dem Steuerkreuz ein, um Fehler zu vermeiden. PC - Spielt ihr am Computer mit einem Controller, könnt ihr auch hier die Cheat-Befehle mit den Controller-Buttons eingeben. Alternativ dazu zückt euer Handy und gebt die entsprechende Telefonnummer des Cheats ein. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, die Eingabekonsole mit der Zirkumflex-Taste (^ = neben der 1) zu öffnen und den gewünschten Cheat-Code als Großbuchstaben in die Kommando-Konsole einzugeben und mit Enter zu bestätigen. GTA 5 Cheats könnt ihr bequem am Telefon eingeben. Bevor ihr euch nun daran macht, mit den Cheats herumzuspielen, solltet ihr noch ein paar wichtige Dinge darüber wissen: Das Wichtigste zuerst: Aktiviert ihr einen Cheat, könnt ihr keine weiteren Trophäen und Erfolge mehr einsammeln und auch nur noch maximal eine Bronze-Wertung bei Missionen erhalten. Das gilt für die gesamte Dauer der Spielsession. Wir empfehlen euch, vor dem Cheaten einen sauberen Spielstand anzulegen.

Wenn ihr Cheats mit dem Controller eingebt, könnt ihr euch ruhig etwas Zeit lassen - lieber langsam und genau arbeiten - lange Pausen solltet ihr aber vermeiden, sonst klappt es nicht. Sollte ein Cheat nicht angenommen werden, versucht es einfach noch einmal. Hat ein Cheat mehrere Stufen, müsst ihr den Cheat mehrfach anwenden, um die gewünschte Stufe zu erreichen oder den Cheat wieder zu deaktivieren.

Alle Cheats in GTA 5 sind nur im Offline-Modus nutzbar. In GTA Online sind Cheats von seitens der Entwickler deaktiviert, um unfaires Verhalten zu unterbinden (illegale Hacks sind natürlich ein anderes Thema).

Obwohl es eine breite Palette an Cheats für GTA 5 gibt, werdet ihr ein paar Klassiker nicht finden. Der prominenteste Vertreter darunter ist der fehlende Panzer oder der Geld-Cheat (auch wenn es Andere behaupten). Es gibt auch nur noch einen einzigen Cheat für Waffen (der euch aber alle Knarren verschafft) und nur noch eine relativ kurze Liste an Fahrzeugen.

