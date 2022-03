GTA 5 und GTA Online starten stark vergünstigt auf PS5 und Xbox Series X/S

Von offizieller Seite gibt es noch keine Angaben zum Preis der Next-Gen-Versionen von Grand Theft Auto 5, erste Vorbestell-Möglichkeiten zeigen aber einen deutlichen Rabatt zum Launch.

Am 15. März 2022 erscheint GTA 5 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S, GTA Online wird auf beiden Plattformen als Standalone-Version zu haben sein.

Auf der PS5 am günstigsten

Wie VGC meldet, ist der Story-Modus von GTA 5 im PlayStation Store mit PlayStation Plus derzeit für 9,99 Euro vorbestellbar.

Der Preis für den Story-Modus auf Xbox Series X/S liegt hingegen bei 19,99 Euro, während GTA Online für 9,99 Euro dort vorbestellbar ist.

Nach diesem Rabatt im Launch-Fenster wird der Preis für den Story-Modus auf beiden Plattformen auf 49,99 Euro steigen. Der Normalpreis für GTA Online liegt bei 19,99 Euro.

Es scheint, als hättet ihr insgesamt drei Monate Zeit, um von diesem Launch-Rabatt zu profitieren. Ein Gratis-Upgrade für Besitzer und Besitzerinnen der alten Versionen gibt es im Gegenzug nicht.

Zu bedenken ist auch noch, dass GTA Online auf der PlayStation 5 innerhalb der ersten drei Monate kostenlos erhältlich sein wird. Zum Spielen wird natürlich PlayStation Plus benötigt.

Vergangene Woche hatte Rockstar technische Details zu den PS5- und Xbox-Series-X/S-Versionen von GTA 5 bekannt gegeben und bestätigt, dass es drei Grafik-Modi gibt.