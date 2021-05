GTA Online - 100.000 GTA$ Bonus, 3x-Belohnungen und neue Stuntrennen

Ihr wollt mal wieder hoch hinaus in GTA Online, habt aber schon alles gefahren, was es da gibt? Dann seid ihr sehr fleißig, denn schließlich hat GTA Online jede Menge so schon zu bieten und jetzt kommen noch mal neue Stuntrennen für alle möglichen Fahrzeugklassen dazu!

Nicht nur das, ihr bekommt auch noch 100.000 GTA$ frei aufs Konto, wenn ihr bis zum 2. Juni eines der neuen Stuntrennen absolviert - es zu gewinnen ist dafür optional. Vielleicht noch wertvoller, zumindest für den modebewussten GTA-Online-Spieler, ist das Canis-American-Legend-Shirt. Dieses gibt es dann nach einem Login am 7.6. in eurem Inventar.

Ihr wollt mehr sinnlosen, aber schicken Krams? Kein Problem: Diese Woche gibt es die weinrote Coil-Kappe, die signalisieren soll, dass eure CO2-Bilanz besser ist. Weil ihr GTA Online spielt statt Bitcoin zu farmen. Oder so, was weiß ich. Wer einen Mammoth Avenger sein Eigen nennt - den niemand mit einer guten CO2-Bilanz in Verbindung bringt - und Rang 100 hat, bekommt auch noch ein Jagd-Tarnmuster für das fliegende Ungetüm.

Immer noch aktiv ist der dreifache GTA$- und RP-Bonus in Motor Wars Events, die noch sieben Tage laufen und sich damit dreifach lohnen. Wer lieber Missionen von Simeon spielt, der kommt mit einem doppelten GTA $ Bonus, auch wieder gleiches für RPs, etwas billiger weg, aber lohnen tut es sich ja trotzdem. Besser doppelt als einfach.

Jetzt aber zum Hauptevent und all den neuen Rennen:

Neue GTA Online Stuntevents für Motoräder: Enge Sache ist was für Klaustrophobiker, die sich ihren Ängsten virtuell stellen möchten), während "Gummi und andere Dämpfe", vom Palmer-Tayler-E-Werk veranstaltet wird, um die Existenz fossiler Brennstoffe zu feiern. Ihr seid mittendrin, statt sie nur im Tank zu haben.

Stuntevent für klassische Sportwagen: "Sonne, Sand und Schikanen" klingt nach einen Ausflug an die Riviera und bietet auch so viele Kurvenaction wie ein Joyride über kleine Straße in den französischen Alpen.

Das Stuntevent für Sportwagen: "Kein Sprung zu weit" oder "Auf dem La Puerta Freeway ist die Hölle los". Vor allem, weil der nicht mehr ganz so stabil scheint.

GTA Online Stuntevent für Muscle-Cars: Wer das eigenwillige Fahrverhalten der bulligen Monster schätzt freut sich auf "Urbaner Alptraum". Wie wird die Rennstrecke hier beschrieben? Nun, ein klein wenig blumig: Gebaut von einem Architekten, der vom postmodernen, non-linearen französischen Stil inspiriert und mit Deludamol und Blêuter'd vollpumpt ist, bis er bewusstlos ins Ansichtsmodell krachte. Einfach Gas geben, nicht drüber nachdenken.

Stuntrennen für Geländewagen: In "Schluchtfeld" zeigt sich, was passiert, wenn riesige Trucks und Pick-Ups Luftsprünge machen wollen. Blechschaden und Airtime. Muss man dabei sein, um den Spaß vollumfänglich erfassen zu können.

Stuntrennen für Supersportwagen: Schließlich dreht noch die Königsklasse in "Autowahnkreuz" auf. Liebt ihr nicht diese subtilen Späßchen mit den deutschen Namen der Stunt-Aktionen? Egal, dieses Rennen verspricht, die Möglichkeiten von Supersportwagen und stark erhöhten G-Kräften auszutesten.

Also, wenn ihr das Wochenende nichts geplant hattet außer sinnlos in GTA Online herumzucruisen, dann sollte euch das eine Richtung und ein Ziel geben. Viel Spaß!

Hier findet ihr mehr Infos zu GTA Online und GTA 5, das bald sein Next-Gen-Update bekommt. Nun, relativ bald. Dieses Jahr. Vorher habt ihr eh keine PS5...