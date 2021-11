GTA Trilogy auf PC seit gestern Abend unspielbar - Der Rockstar Launcher ist down

Wer Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition über den Rockstar Launcher für PC gekauft hat, der hat seit gestern Abend ein Problem.

Seit dem frühen Abend, zirka ab 20:30 Uhr, ist die GTA Trilogy dort nämlich unspielbar, weil der Rockstar Launcher down ist.

Lange Wartungsarbeiten

Um die Zeit schrieb der Rockstar Support auf Twitter, dass der Rockstar Launcher aufgrund von Wartungsarbeiten "vorübergehend offline" ist.

Das Problem dabei ist, dass ihr in der Zeit nicht spielen könnt, weder die GTA Trilogy noch Spiele wie Red Dead Redemption 2 oder Grand Theft Auto 5.

Heute um 10:55 Uhr schrieb der Rockstar Support: "Wir danken euch für eure Geduld und euer Verständnis, während wir weiter an der Wiederherstellung der Dienste für den Rockstar Games Launcher und die unterstützten Titel arbeiten."

Frust in der Community

Da die GTA Trilogy erst gestern um 16 Uhr veröffentlicht wurde, blieb Käufern und Käuferinnen somit nicht viel Zeit, um sich damit zu beschäftigen - falls überhaupt.

Entsprechend groß ist der Frust in der Community: "Ich werde ehrlich sein: Während wir uns auf die neunte Stunde zubewegen, in der der Rockstar Games Launcher nicht funktioniert, habe ich langsam das Gefühl, dass dies das größte F*** Dich an die PC-Gaming-Community ist, das ich je von einem Spieleentwickler gesehen habe - und ich habe schon einige dumme Sachen erlebt", schreibt ein Nutzer auf Twitter.

Ein anderer meint: "Verkauft eure Produkte einfach auf Steam. Euer Rockstar Launcher ist eine Schande... Die Leute zwingen, für ein 20 Jahre altes Offline-Singleplayer-Spiel online zu sein? Bringt euren Scheiß in Ordnung..."

Auch zum Release auf der PlayStation hatte es Probleme gegeben. Vorbesteller und Vorbestellerinnen hatten früher Zugriff auf das Spiel bekommen, weswegen es Rockstar vorübergehend aus dem Store entfernte und zur offiziellen Launch-Zeit zurückbrachte.