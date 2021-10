Guardians of the Galaxy braucht ganze 150 GB Speicherplatz auf dem PC

Die Systemanforderungen für die PC-Version von Marvel's Guardians of the Galaxy wurden auf Steam bekannt gegeben und zeigen, wie massiv das Spiel auf den Festplattenspeicher geht.

Diese Information wiegt schwer

Ganze 150 GB wiegt das Game von Entwickler Eidos Montreal. Damit ist es zwar noch kleiner als Call of Duty: Modern Warfare mit seinen stolzen 231 GB, ist aber größer als Hitman 2 oder der Microsoft Flight Simulator. Und wir sprechen hier nur von der Standard-Version. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Liegt es an Groot? Immerhin dürfte der lebendige Baum schon ein paar Kilos mehr auf die Waage bringen als ein Mensch oder ein Waschbär. Ob diese ordentliche Größe gerechtfertigt ist, werden wir wohl erst später erfahren. Auf der PlayStation 5 soll das Spiel nur niedliche 41 GB groß sein.

Die Mindestanforderungen für euer System sehen wie folgt aus: Ihr braucht einen AMD Ryzen 5 1400 oder einen Intel Core i5-4460, 8 GB RAM und eine GTX 1060 oder Radeon RX 570. Empfohlen werden ein Ryzen 5 1600 oder ein i7-4790, 16 GB RAM, eine GTX 1660 Super oder eine RX 590. Ganz genau könnt ihr euch das Ganze auf Steam nochmal anschauen.

Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PC, Xbox und PlayStation sowie per Cloud für die Switch. Hier könnt ihr das Spiel vorbestellen. Einen kleinen Einblick in das Spiel gibt Benjamin in diesem Artikel.