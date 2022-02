Guardians of the Galaxy hat anfangs enttäuscht, sagt Square Enix

Eidos Montreals Marvel's Guardians of the Galaxy hat sich anfangs nicht so gut verkauft, wie es sich Publisher Square Enix erhofft hat.

Das geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres von Square Enix hervor.

Woran lag es?

"Die Abteilung für HD-Games brachte im 3. Quartal Marvel's Guardians of the Galaxy auf den Markt", sagt Square Enix' Yosuke Matsuda. "Trotz guter Kritiken blieben die Verkäufe des Spiels zum Start hinter unseren ursprünglichen Erwartungen zurück."

"Die Verkaufsinitiativen, die wir im November 2021 gestartet und im neuen Jahr fortgesetzt haben, haben zu einem Umsatzwachstum geführt, und wir werden weiter daran arbeiten, den Umsatz zu steigern, um den langsamen Start des Titels auszugleichen", betont er zugleich.

Aber was sind die Gründe für den schlechten Start? Eine Ursache könnte das zuvor veröffentlichte Marvel's Avengers sein, das ebenso unter den Erwartungen blieb.

Eines der besten Spiele 2021.

Ebenso möglich ist, dass es am Look der Charaktere lag, die anders aussehen als in den bisherigen, erfolgreichen Filmauftritten. Wie auch bei Marvel's Avengers nutzte man nicht die Vorlagen aus dem Marvel Cinematic Universe für die Figuren.

Und dann ist da ja noch das Problem, das so einige Spiele zum Jahresende haben. Es erscheinen einfach viele neue Titel. Im Oktober 2021, als Guardians of the Galaxy auf den Markt kam, wurden außerdem noch Spiele wie Far Cry 6, Metroid Dread oder Back 4 Blood veröffentlicht.