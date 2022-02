Gwent erhält dieses Jahr einen neuen Solo-Ableger

CD Projekt Red will noch in diesem Jahr ein eigenständiges Spiel zu Gwent veröffentlichen, dem Kartenspiel aus The Witcher 3: Wild Hunt.

Gwent bekommt den nächsten kleinen Bruder

Der Entwickler erklärte gegenüber IGN, dass es sich dabei um einen Singleplayer-Titel handelt, der nicht auf ein kompetitives Multiplayer-Erlebnis setzt. Derzeit läuft das Projekt unter dem Codenamen Golden Nekker.

Pawel Burza, Gwent Comms Lead, sagt: "Es ist kein weiteres Witcher Tales, sondern etwas Neues. Wir wollen einen fesselnden Einzelspielermodus für Spieler bieten, die diesen dem kompetitiven Mehrspielermodus von Gwent vorziehen."

Eine offizielle Ankündigung soll laut Game Director Vladimir Tortsov bald folgen. Während der dritten Gwent World Masters im Dezember sagte er: "Wir wollen Dinge ankündigen, an denen wir arbeiten, wenn die Zeit dafür reif ist. Ich bin wirklich begeistert, dass dieses Projekt zusammenkommt, und ich hoffe, dass es euch genauso gut gefällt wie mir."

Elementare, Nekker und viel Arbeit

Der Game Director zeige bereits Konzeptbilder der kommenden Karten. Darunter etwa der Barbar, lebendes Feuer, ein Feuerelementar, ein Marktplatz und der namensgebende goldene Nekker - alle in einem ähnlichen Stil wie Gwent.

Möglicherweise finden auch diese Karten zum Release des Einzelspieler-Titels ihren Weg in das kompetitive Online-Kartenspiel. Zumindest wurde es bei der Veröffentlichung von The Witcher Tales: Thronebreaker so gehandhabt.

Dann hat CD Projekt Red ja noch einiges zu tun in diesem Jahr. Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 erhalten ihre Next-Gen-Versionen und nun bereitet das Studio auch noch einen völlig neuen Titel vor.