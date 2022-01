Hackerangriffe auf FIFA Ultimate Team? EA untersucht Münzen- und Punktediebstahl

Nachdem einige bekannte Händler aus FIFA Ultimate Team von Hackerangriffen berichtet hatten, bei denen ihnen sämtliche Punkte und Münzen gestohlen wurden, erklärt EA nun, dass diese Flut von Kontoübernahmeversuchen untersucht werde.

EA-Support soll leichtfertig Daten herausgegeben haben

Viele der Top-Händler hatten nach den Angriffen nicht einmal mehr Zugriff auf ihre Konten und verloren somit auch Tausende Euro Spielwährung. Betroffen sind unter anderem Fut Donkey, Fut FG, Bateson und Nick RTFM.

Wie die Hacker es geschafft haben, die Konten dieser großen Händler zu übernehmen? Angeblich haben sie sich die Gamertags aus den Ranglisten im Spiel herausgesucht und im Chat mit dem EA-Support behauptet, sie seien aus ihrem Konto gesperrt worden. So sollen die Angreifer an die passende E-Mail samt einer frischen Kennwortänderung gekommen sein.

Danach ist das Leerräumen dieser Goldgruben ein Kinderspiel. Einloggen, einsacken und verschwinden.

Auf Twitter meldete sich der verärgerte Händler Fut Donkey zu Wort: Ich habe dem EA-Live-Chat zweimal gesagt, dass ich Notizen zu meinem Konto hinzufügen soll, um darauf hinzuweisen, dass mein Konto von Hackern angegriffen wurde, und dass ich keine Details ändern soll, und sie haben es trotzdem getan", schreibt er.

I told EA live chat 2 times to add notes to my account to put that my account was being targeted by hackers and to not change any details, and they still did it. Nothing more I could have done and tbh I shouldn't have to do anything. It is basic security, disgusting stuff. — FUT Donkey (@FUTDonkey) January 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Händler will rechtliche Schritte gegen EA einleiten

"Mehr hätte ich nicht tun können, und ehrlich gesagt sollte ich auch nichts tun müssen", fügt er hinzu. Immerhin gehöre so etwas zur "grundlegenden Sicherheit" eines solchen Systems.

Donkey wolle rechtliche Schritte gegen EA einleiten. "Sie haben mein Konto über den Live-Chat an eine zufällige Person weitergegeben, was einen klaren Verstoß gegen die Datenschutzgesetze darstellt", sagt er.

Zusätzlich wurde der Händler durch seine geleakte E-Mail-Adresse auf mehreren Websites ohne seine Erlaubnis angemeldet. Viele Spieler in der Community sind nun um die Sicherheit ihrer eigenen Konten besorgt.

EA leaked my email address to some random guy with no verification or anything, he then used it to sign up to loads of random sites like IMDB, Quora, Pornhub etc. These guys are breaking GDPR laws and they don't care lol pic.twitter.com/4WVHu7Zc2Z — FUT Donkey (@FUTDonkey) January 2, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Wie geht es nun weiter? EA sagt in einem Statement gegenüber unseren englischen Kollegen, dass alle Spieler sich an die offiziellen Ratschläge zum Schützen des Kontos halten sollen.

"Wir wurden auf die jüngsten Versuche der Kontoübernahme aufmerksam gemacht und untersuchen diese derzeit", heißt es in der Erklärung. Weitere Details sind nicht bekannt.