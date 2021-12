Hades gewinnt als erstes Videospiel überhaupt einen Hugo Award

Supergiant Games' Hades ist das erste Videospiel überhaupt, das einen Hugo Award gewonnen hat.

Mit dem Hugo Award werden in der Literatur normalerweise die besten Science-Fiction- oder Fantasy-Werke eines Jahres ausgezeichnet.

Vorerst eine einmalige Sache

Normalerweise gibt es keine Kategorie für Videospiele, in diesem Jahr gab es aber eine vorerst einmalige Ausnahme. Gleichzeitig denkt man darüber nach, eine solche Kategorie permanent einzuführen.

Letzten Endes setzte sich Hades dabei gegen namhafte Konkurrenz durch: The Last of Us 2, Spiritfarer, Final Fantasy 7 Remake, Animal Crossing: New Horizons und Blaseball.

Wish I could have attended the #HugoAwards in person. I wasn't able to make an acceptance speech there on behalf of the team though did have a few words here. I'm grateful that the awards are recognizing work in this category, much less the work we did! pic.twitter.com/S9bfSp1i8H — Greg Kasavin (@kasavin) December 19, 2021

"Ich wünschte, ich hätte persönlich an der Verleihung der Hugo Awards teilnehmen können", schreibt Supergiant Games' Creative Director Greg Kasavin auf Twitter. "Ich war nicht in der Lage, eine Dankesrede im Namen des Teams zu halten, aber ich habe hier ein paar Worte gesagt. Ich bin dankbar, dass die Hugo Awards die Arbeit in dieser Kategorie anerkennen, ganz zu schweigen von der Arbeit, die wir geleistet haben!"

"Seit Anfang 2020 haben viele von uns mehr Zeit mit Spielen verbracht, als wir je erwartet hätten", betont Colette Fozard von den Hugo Awards. "Dieser Preis bietet den Fans die Möglichkeit, die Spiele zu feiern, die im vergangenen Jahr bedeutsam, erfreulich und außergewöhnlich waren."

Supergiants Rogue-like ist auf jeden Fall nach wie vor ein beliebter Titel. Im vergangenen Jahr belegte der Titel in unserer Leserwahl zu den 50 besten Spielen des Jahres 2020 den vierten Platz.