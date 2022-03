Halo Infinite: 343 freut sich sehr auf neue Inhalte, zeigt sie aber noch nicht

Freut ihr euch auf neue Inhalte für Halo Infinite? Die Entwickler tun das jedenfalls, zeigen aber aktuell noch nichts davon.

Anfang des Monats hatte Entwickler 343 Industries bereits eine Reihe neuer Inhalte für die zweite Season versprochen, die im Mai starten soll.

Womit ist in der zweiten Saison zu rechnen?

Neue Spielmodi, Maps und narrative Inhalte soll die zweite Saison bieten. Unter anderem darüber sprach 343 Industries' Multiplayer Lead Tom French aktuell mit der Washington Post.

"Es wird neue Karten geben, neue Modi, neue Erfahrungen und neue Features", sagt er. "Ich bin sehr gespannt darauf, was die Spieler davon halten, sobald wir es tatsächlich auf sie loslassen können."

French zufolge hat man jedenfalls eine großartige Multiplayer-Plattform in Halo Infinite. Gleichzeitig gibt er zu, dass es einige Probleme zu lösen gab.

"Es geht darum, unsere Plattform zu verbessern, das Fundament zu stärken, und dazu gehören Dinge wie der Ranglisten-Modus. Wir wissen, dass wir es besser machen können. Wir wollten es besser machen. Wir haben davon geträumt, es besser zu machen. Lasst es uns in diese Richtung bringen. Und da der PC eine neue Sache für uns ist, gibt es Probleme, die wir dort angehen müssen."

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Season 2 hört auf den Titel Lone Wolves und soll, wie zuvor erwähnt, im Mai an den Start gehen. Zu rechnen ist etwa mit dem neuen Modus Last Spartan Standing, Free-for-all-Elimination und der Rückkehr von King of the Hill. Was neue Maps anbelangt, sind eine neue Arena-Map namens Catalyst und eine neue BTB-Map namens Breaker geplant.

Indes lassen die Koop-Kampagne und der Forge-Modus für Halo Infinite aber weiterhin auf sich warten, wie die Entwickler kürzlich mitteilten.

"All dies bedeutet, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Koop-Kampagne am 3. Mai, zum Start von Season 2, zu veröffentlichen", hieß es. "Aber wir haben immer noch das Ziel, die Koop-Kampagne später in Saison 2 zu liefern, und wir werden ein Veröffentlichungsdatum dafür und für den Splitscreen-Koop bekannt geben, sobald wir können."

Mit dem Forge-Modus ist erst in Season 3 zu rechnen.