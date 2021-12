Halo Infinite: Beim "Winter Contingency"-Event gibt's ab heute weihnachtliche Belohnungen

Das "Winter Contingency"-Event in Halo Infinite startet heute und gibt allen braven Spartanern die Möglichkeit, zehn Belohnungen abzustauben.

Weihnachten wird auch bei den Spartanern gefeiert

Diese weihnachtlichen Goodies könnt ihr bis zum 30. Dezember 2021 freischalten, indem ihr jeden Tag ein Spiel in der großen Arena oder im Teamkampf absolviert. Jeden Tag gibt es eine neue Überraschung. Danach habt ihr bis zum 4. Januar 2022 Zeit, um versäumte Geschenke nachzuholen.

Ihr könnt im Laufe des Events Rüstungsteile, ein Rüstungsaufsatz, Lackierungen für Spartaner sowie Waffen, ein Namensschild, Embleme und eine besondere Hintergrundkulisse freischalten. Das Event und der zugehörige Pass sind für alle Spieler kostenlos.

In einem Tweet auf dem offiziellen Halo-Kanal könnt ihr euch schon mal ein Bild von den kommenden Belohnungen zu Weihnachten machen:

Winter Contingency and its free event pass arrive tomorrow as the latest free event for #HaloInfinite! pic.twitter.com/Ujf0K0LlBh — Halo (@Halo) December 20, 2021