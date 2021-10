Halo Infinite: Die Performance-Modi beeindrucken auf Xbox Series X und One X

Die jüngsten technischen Tests von 343 Industries' Halo Infinite sind in vollem Gange. Vor etwas mehr als einer Woche begann die Action mit dem Karten-Trio, das wir in der ersten Preview gesehen haben, unterstützt von neuen Karten, Offline-Trainingsoptionen und dem überraschenden Debüt einer neuen Behemoth-Karte. Die Tests wurden am vergangenen Wochenende fortgesetzt. Basierend auf dem, was wir gespielt haben, sehen die Konsolen-Versionen insgesamt beeindruckender aus - und es gibt gute Nachrichten in Bezug auf Verbesserungen der Performance-Modi des Spiels auf der Xbox Series X und, was vielleicht ein wenig überraschend ist, der Xbox One X.

Die Wahrheit ist jedoch, dass der technische Aufbau von Halo Infinite im Vergleich zum Multiplayer-Testdebüt des Spiels größtenteils unverändert ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Xbox One S eindeutig die Version ist, die vor den größten Herausforderungen steht. Sie versucht, das Spiel mit 1080p laufen zu lassen, verfügt aber über eine aggressive dynamische Auflösungsskalierung, die die Pixelanzahl sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Auflösung unabhängig voneinander anpasst. Das kann ziemlich grob aussehen, was durch die Begrenzung auf 30 Bilder pro Sekunde nicht gerade erleichtert wird, da neue Frames ungleichmäßig geliefert werden, was zu zusätzlichen Rucklern führt. Aber es ist Halo Infinite, es ist spielbar und obwohl man beim Spielen gegen Xbox-Benutzer auf anderen Konsolen benachteiligt ist, macht es trotzdem Spaß.

Und die Xbox Series S? Auch hier hat sich im Vergleich zum ersten Mal, als wir den Multiplayer-Code gesehen haben, nicht viel geändert. Das Spiel läuft reibungslos mit 60 Bildern pro Sekunde, die im Wesentlichen stabil sind. Hier gibt es keine 1440p-Ansprüche - ihr erhaltet ein konsistentes 1080p-Erlebnis und obwohl die dynamische Auflösungsskalierung immer noch verwendet wird, ist es schwer, Bereiche zu finden, in denen regelmäßige Einbrüche spürbar sind. Der 120Hz-Modus aus der ersten Tech Preview ist jedoch verschwunden. Als wir ihn uns zum ersten Mal ansahen, lief er tatsächlich flüssiger als der entsprechende Modus der Series X, aber die Auflösung konnte bis auf 540p sinken. Vielleicht überdenkt 343 Industries das Ganze noch einmal.

Ein Blick darauf, wie sich alle Versionen des Halo-Infinite-Multiplayers schlagen, basierend auf der Version von vor einer Woche.

In der Zwischenzeit ist der Performance-Modus der Series X eindeutig in einem viel besseren Zustand als zuvor. Abgesehen von einmaligen Frame Drops (die für das menschliche Auge im Grunde unsichtbar sind), werden 120 Bilder pro Sekunde erreicht, mit einem DRS-Fenster von 1080p bis 1440p. Abgesehen von einigen 60fps-Animationen sind die Bewegungen und die Flüssigkeit der Animationen brillant, die Grafik hält sich trotz der schwankenden Auflösung gut und insgesamt ist es ein Triumph. Interessanterweise wird der Zugriff auf 120fps über den Qualitäts-/Performance-Schalter ermöglicht, der in der ersten Preview überhaupt nicht funktionierte. Diesmal funktioniert die Option wirklich und erlaubt es, zwischen 60fps und 120fps zu wechseln, allerdings nur, wenn das Dashboard der Konsole auf 120Hz eingestellt ist. Es überrascht nicht, dass man bei einer 60Hz-Ausgabe nur den Qualitätsmodus erhält, der anscheinend einen dynamischen Skalierungsbereich von 1800p-2160p bietet. Beide Optionen laufen im Grunde einwandfrei und im Moment bietet die Series X das beste Erlebnis.

Aber die vielleicht größte Überraschung in der jüngsten Testrunde ist die Xbox One X, die bei ihrem Debüt mit einer Grafik beeindruckte, die dem Erlebnis auf der Series X sehr nahe kam, aber auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt war - mit weitaus weniger Frame-Pacing-Problemen als bei der One-S-Version. Die Optik stimmt, aber im Grunde genommen fühlt sich ein Ego-Shooter mit hoher Geschwindigkeit und 30 Bildern pro Sekunde nicht so gut an und benachteiligt euch gegenüber Xbox-Series-Spielern. Auch hier wurde der Qualitäts-/Performance-Schalter aktiviert und die Überraschung ist, dass die letztere Option nun 60fps bietet - was zwar nicht ganz so stabil ist wie auf den Series-Konsolen, aber sehr, sehr nahe dran ist. Auch hier scheint es ähnlich zu sein wie im Performance-Modus der Series X, der mit der Hälfte der Bildrate läuft, mit einem passenden dynamischen Auflösungsbereich von 1080p bis 1440p. Selbst auf der größeren Behemoth-Karte, die offener ist und viele Fahrzeuge enthält, bleiben die 60fps erhalten. Die Performance kann in den hohen 50er Bereich fallen, aber die Verbesserung gegenüber dem Qualitätsmodus ist umwerfend.

Falls ihr es vergessen habt: Hier sind unsere Gedanken zur ursprünglichen Version des Multiplayer-Tests.

Basierend auf dem, was wir vor rund einer Woche gesehen haben, ist es der PC, der besorgniserregend ist. Zunächst einmal: ähnlich wie beim ersten Test erfordert die Nutzung von V-Sync auf einem 60Hz-Bildschirm die Verwendung des 60fps-Limiters im Spiel, der stattdessen aber mit 57-59fps zu laufen scheint, was zu Rucklern führt (das lässt sich nur durch das Ausschalten von V-Sync und der Aktivierung über das GPU-Kontrollfeld beheben). Die Waffenanimationen scheinen oft mit einer niedrigeren Rate als der Rest des Spiels zu aktualisieren, während wir festgestellt haben, dass eine RTX 3090 selbst bei niedrigen Einstellungen und 1440p das Spiel nicht durchgängig mit 120fps laufen lassen kann, was darauf hindeutet, dass die GPU nicht annähernd voll ausgelastet ist. Wir werden uns das noch einmal näher anschauen, aber unsere Erfahrungen von vergangener Woche waren nicht positiv.

Und das ist eher die Ausnahme als die Regel, denn aus der Multiplayer-Perspektive betrachtet macht Halo Infinite auf den Konsolen eine sehr, sehr gute Figur. Abgesehen von der groben, ungeschliffenen Basisversion für die Xbox One bekommt jeder die Chance, einen richtig fesselnden, brillanten Arena-Shooter zu spielen, der sich schnell, flüssig und reaktionsschnell anfühlt. Die Xbox One X hat uns dieses Mal am meisten überrascht, und es tut gut zu sehen, dass die Fähigkeiten des Geräts nicht übersehen wurden - und dass es einen Weg nach vorne gibt, um mit der Grundleistung der neuen Konsolen gleichzuziehen. In vielerlei Hinsicht übertrifft sie sogar die Xbox Series S in Bezug auf die grafischen Features.

Ja, es gibt ein paar Ecken und Kanten (Grafik-Glitches und "steckengebliebene" Bots auf Last-Gen-Systemen, Performance- und Qualitätseinstellungen, die bei jedem Spiel manuell zurückgesetzt werden), aber das Spiel hatte einen starken Auftritt, als wir es zum ersten Mal sahen. Die Verbesserungen, die wir dieses Mal gesehen haben, sind beeindruckend - und wir werden auf jeden Fall bei weiteren Tests dabei sein. .