Halo Infinite: Doppel-XP-Boni und mehr monatliche Extras für Game-Pass-Ultimate-Nutzer

Wer den Xbox Game Pass Ultimate nutzt, kann sich in Zukunft auf eine Reihe von Boni für 343 Industries' Shooter Halo Infinite freuen.

Dabei handelt es sich um monatliche Boni, wie Xbox mitteilt. Und den ersten Bonus Drop gibt's zum offiziellen Launch des Spiels am 8. Dezember 2021.

Was steckt im ersten Paket?

Das erste monatliche Extra ist das Pass Tense MA40 AR Bundle. Es enthält den exklusiven Pass-Tense-Skin für das MA40 Assault Rifle, vier Doppel-XP-Boosts sowie vier Challenge Swaps, mit denen sich Herausforderungen tauschen lassen.

"Es ist eine großartige Zeit für Perks, denn wir freuen uns, euch sagen zu können, dass Ultimate-Mitglieder monatliche Multiplayer-Boni für Halo Infinite erhalten werden", teilt Xbox dazu mit.

Der erste Game-Pass-Drop für Halo Infinite.

Die Perks könnt ihr euch entweder direkt auf der Konsole abholen - oder ihr nutzt die Xbox-Apps auf PC oder Mobilgeräten dafür.

Welche Boni es darüber hinaus in den kommenden Monaten gibt und ob der Inhalt immer ähnlich ausfällt, ist aktuell noch unklar.

Halo Infinite im Game Pass

Direkt zum Launch kommt natürlich auch Halo Infinite in den Xbox Game Pass. Gestern hatte Xbox bestätigt, welche neuen Titel bis Mitte Dezember in die Game-Pass-Bibliothek kommen.

Neben dem neuen Abenteuer des Master Chief sind das unter anderem noch Spiele wie Stardew Valley, Among Us und Aliens: Fireteam Elite.

Der Multiplayer von Halo Infinite ist indes bereits seit November spielbar, musste aber auch einiges an Kritik einstecken. Zuletzt hatte 343 angekündigt, dass es für die ersten sechs Matches pro Tag bald mehr Erfahrungspunkte gibt.