Halo Infinite enthält 14 versteckte Mehrspielermodi auf dem PC

Ein Spieler, der warum auch immer auf die Idee kam, Halo Infinite offline zu starten, hat dabei mehrere Multiplayer-Modi entdeckt, die bisher noch nicht enthüllt wurden.

Offline gehen, um die versteckten Modi zu finden - darauf kommt (k)einer!

Reddit teilte Nutzer WickedSoldier991 diese Entdeckung inklusive einer kleinen Anleitung zum selbst entdecken und spielen. Zunächst müsst ihr Halo Infinite starten, während euer PC vom Internet getrennt ist. Auf diese Weise habt ihr Zugriff Modi, die noch nicht veröffentlicht sind.

Der Reddit-Nutzer konnte die unfertigen Modi sogar abspeichern und freigeben, sodass sie online spielbar wurden. In einem Update seines Threads schrieb der Nutzer später, dass 343 Industries das Speichern der Modi angeblich "komplett deaktiviert" habe.

Verwunderlich wäre das nicht, immerhin sind die Inhalte mit ihrem "Not Final, replace before release"-Symbol auf einigen Thumbnails eindeutig nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Eine Liste der 14 versteckten Modi findet ihr hier:

Arena: Attrition

Arena: Attrition Dodgeball

Arena: Elimination

Fiesta: Attrition

Fiesta: CTF

Fiesta: One Flag CTF

Fiesta: Strongholds

Ranked: Elimination

Ranked: One Flag

Tactical: Slayer

Tactical: Slayer Commandos

Tactical: Slayer Manglers

Tactical: Slayer Sidekicks

Tactical: Slayer Stalker Rifles

Wann genau die Modi ganz offiziell live gehen ist noch nicht klar. Immerhin hat es Fiesta Slayer bereits ins finale Spiel geschafft. In diesem zeitlich begrenzten Slayer-Modus von Halo Infinite spawned ihr jedes Mal mit einer zufälligen Waffe.

Community Manager John Junyszek sagte auf Twitter, dass Fiesta, Tactical Slayer (SWAT), und Free-For-All-Playlists zwar nicht vor dem 8. Dezember erscheinen werden, das Team jedoch versuche, die Modi noch in diesem Jahr an den Start zu bringen.

Der Multiplayer von Halo Infinite von Entwickler 343 Industries erschien am 15. November. Am 8. Dezember kommt dann die Kampagne hinzu.