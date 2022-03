Halo Infinite: Koop-Kampagne kommt doch nicht mehr Anfang Mai

343 Industries wird es nicht schaffen, die Koop-Kampagne und den Forge-Modus von Halo Infinite bis Mai fertigzustellen. Zwar mache das Studio "große Fortschritte" bei den neuen Inhalten, aber es brauche einfach mehr Zeit.

Die Koop-Kampagne hat keine hohe Priorität für 343

Die Arbeit an Koop-Kampagne und Forge-Modus findet "parallel zu den Arbeiten an Season 2" statt, die laut einem neuen Blog-Post des Entwicklers in der Priorität Vorrang vor Kampagne und Co. habe. Da eben nicht alles auf einmal geht, brauche es mehr Zeit, "um ein hochwertiges, voll funktionsfähiges 4-Spieler-Netzwerk-Koop-Erlebnis in der massiven, weitläufigen Welt von Halo Infinite zu schaffen".

"Wir setzen uns auch für ein großartiges 2-Spieler-Split-Screen-Koop-Erlebnis auf allen Xbox-Konsolen ein, von der originalen Xbox One bis zur Xbox One Series X - und die nicht-linearen, weitläufigen Abschnitte der Kampagne stellen einige große Herausforderungen für den Split-Screen dar, für deren Lösung wir mehr Zeit gebraucht haben", heißt es auf Halo Waypoint.

"All dies bedeutet, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Kampagne im Netzwerk-Koop am 3. Mai, zum Start von Season 2, zu veröffentlichen. Aber wir haben immer noch das Ziel, den Netzwerk-Koop der Kampagne später in Saison 2 zu liefern, und wir werden ein Veröffentlichungsdatum dafür und für den Split-Screen-Koop bekannt geben, sobald wir können." Forge soll also immer noch gemeinsam mit der dritten Saison starten.

Am wichtigsten ist die Gesundheit des Teams

Generell setzt 343 Industries seine Prioritäten wie folgt: Zuerst kümmert sich das Team um die Behebung von Problemen, die das Spielerlebnis negativ beeinflussen. Danach ist Season 2 auf der Liste. Erst auf dem dritten Platz tauchen die Koop-Kampagne, Forge und Season 3 auf.

Auch eine Priorität Null gibt es. Laut 343 ist diese sogar noch wichtiger als die Behebung schwerwiegender Bugs. "Diese liegt allem zugrunde, was wir tun, nämlich: Gesundheit des Teams, mit dem Schwerpunkt darauf, einen nachhaltigen Entwicklungsrhythmus zu finden, damit wir euch allen großartige Erlebnisse liefern können, während wir gleichzeitig eine gesunde Work-Life-Balance beibehalten".

"Priorität Null bedeutet, dass wir manchmal langsamer vorgehen müssen, damit wir später schneller vorankommen können", erklärt das Team. "Ehrlich gesagt waren die letzten Monate langsamer als wir erwartet haben, und wir danken euch aufrichtig für eure Geduld, während wir den oben genannten Prioritäten treu bleiben."