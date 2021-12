Halo Infinite: Launch-Trailer zur Kampagne veröffentlicht - Noch eine Woche warten

Ihr müsst nicht mehr lange warten, bis 343 Industries' Shooter Halo Infinite erscheint. Zur Einstimmung auf den Release gibt's jetzt den brandneuen Launch-Trailer zum Angucken.

In exakt einer Woche, am 8. Dezember 2021, erscheint der Sci-Fi-Shooter für Xbox Series X/S, PC und Xbox One.

Groß, größer, Halo Infinite

Xbox bezeichnet den neuesten Teil der Reihe als das "größte und offenste" Halo-Erlebnis, der neue Launch-Trailer konzentriert sich auch ganz auf die Kampagne.

"Wenn alle Hoffnung verloren ist und das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht, ist der Master Chief bereit, sich dem skrupellosesten Feind zu stellen, dem er je gegenüberstand", heißt es dazu. "Schlüpft in die Rüstung des größten Helden der Menschheit, um ein episches Abenteuer zu erleben und die Weiten von Zeta Halo zu erkunden, von atemberaubenden Höhen bis zu den geheimnisvollen Tiefen unter dem Ring."

"Rettet UNSC-Marines, um Verstärkung im Kampf gegen einen furchterregenden Feind zu erhalten, der als 'Die Verbannten' bekannt ist."

Kürzlich hatte Martin bereits die Gelegenheit, die Kampagne von Halo Infinite anzuspielen. Seine Eindrücke dazu könnt ihr hier nachlesen.

Indes müsst ihr euch auf den Koop-Modus für die Kampagne leider noch gedulden, der soll nun erst im Mai veröffentlicht werden. Beim Forge-Modus dauert es noch länger.

Den Multiplayer-Modus von Halo Infinite könnt ihr bereits seit dem 15. November 2021 spielen.