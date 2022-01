Halo Infinite: Spieler bekommen verlorene XP nach Serverproblemen nicht zurück

So wie es aussieht, werden Spieler von Halo Infinite ihre verlorenen Erfahrungspunkte nach den jüngsten Serverausfällen nicht wiederbekommen.

XP-Boosts sind endgültig futsch

Die Information stammt von einem Mitarbeiter des Kundensupports, der auf die Frage eines Spielers nach der verlorenen Zeit für die XP-Boosts antwortete, und wurde natürlich im Subreddit von Halo Infinite geteilt.

Durch die Serverausfälle konnten viele Spieler ihre XP-Boosts nicht nutzen, da diese nicht die im Spiel verbrachte Zeit zählen, sondern sich nach der normalen Uhrzeit richten. Es ist also egal, ob der Spieler online ist und spielt oder eben nicht. Eben so kommt es zu den ungewollten Konsequenzen, wenn Spieler sich zeitweise nicht anmelden können.

"Obwohl wir nicht in der Lage sind, XP-Boosts zu verteilen oder zu ersetzen, die ihr während des Serverausfalls verloren habt, möchten wir euch darüber informieren, dass der Zugang zu den Halo-Infinite-Servern jetzt wiederhergestellt ist", heißt es in der E-Mail vom Halo-Support. "Solltet ihr immer noch Probleme haben, an Matches teilzunehmen, startet bitte das Spiel neu und versucht es erneut".

Immerhin könnt ihr bald Credits verdienen

Auch wenn diese etwas weiter in der Zukunft liegt, so können sich die Spieler des Shooters über die Möglichkeit erfreuen, in der zweiten Saison, die voraussichtlich im Mai 2022 startet, Credits zu verdienen. Die In-Game-Währung konntet ihr bislang nur für Echtgeld erwerben.

"Dank eures anhaltenden Feedbacks freuen wir uns, bestätigen zu können, dass Credits im Battle Pass von Season 2 verdienbar sein werden", schrieb Jerry Hook, Head of Design bei 343 Industries gestern auf Twitter.

Thanks to your continued feedback, we are happy to confirm Credits will be earnable in Season 2's Battle Pass. That means you will be able to earn Credits as part of your Halo Infinite progression. We?ll have more to share on this as we get closer to Season 2. — jerry hook (@hookscourt) January 22, 2022

"Das bedeutet, dass ihr euch Credits als Teil eures Halo-Infinite-Fortschritts verdienen könnt. Wir werden mehr darüber reden, wenn wir näher an Season 2 herankommen." Auch mit Preissenkungen im In-Game-Shop von Halo Infinite befasst sich 343 Industries aktuell.

Die kostenlose Online-Komponente des Spiels erschien am 8. Dezember 2021 für PC, Xbox Series X und S sowie Xbox One.