Halo Infinites Multiplayer-Chef verlässt 343 Industries

Der Leiter des Multiplayer-Teams von Halo Infinite verlässt das Schlachtfeld. Andrew Witts erklärt in einem Statement, warum er seinen Job bei 343 Industries aufgibt.

Urlaub im großen Stil

So sagt Witts, dass er nicht direkt eine neue Stelle antreten, sondern erst mal eine entspannte Auszeit nehmen will.

"Heute war mein letzter Tag bei 343 Industries", sagte er auf Twitter. "Es war mir eine Ehre, das MP-Designteam über all die Jahre zu leiten. Vielen Dank an alle Halo-Fans für euer Feedback über die Jahre hinweg. Wir haben dieses Spiel für euch gemacht."

Today was my last day at 343 Industries. It?s been an honor leading the MP design team over these years. Thank you to all @Halo fans for your feedback over the years. We made this game for you.



Going to take some time off to relax and recharge but I?m excited what?s next! pic.twitter.com/3uXaKIP28g — Andrew Witts (@RevivedAntihero) March 5, 2022

"Ich werde mir eine Auszeit nehmen, um mich zu entspannen und aufzutanken, aber ich bin gespannt, was als nächstes kommt!"

Witt war drei Jahre bei 343 Industries angestellt und hat laut seiner LinkedIn-Seite zehn Jahre Erfahrung als Game-Designer und hat bereits an mehreren preisgekrönten Titeln mitgewirkt. Besonders in den Bereichen 3C Design, Multiplayer Design, Combat Design sowie Team Leadership liegen seine Stärken.

Erst kürzlich teilte 343 Indurstries mit, dass sich der Release der Koop-Kampagne verschieben wird. Zwar mache das Team Fortschritte, aber die Koop-Kampagne sei nicht die höchste Priorität des Teams. Die Entwickler bräuchten mehr Zeit, um dem Qualitätsanspruch gerecht zu werden und parallel die zweite Saison pünktlich an den Start zu bringen.