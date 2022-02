Halo Master Chief Collection: 343 Industries und Abstract arbeiten weiter an der Zugänglichkeit

Die Master Chief Collection wird wohl demnächst einige neue Updates erhalten. Die Zusammenarbeit mit 343 Industries wurde mit 2022 um ein weiteres Jahr verlängert, erklärt Spieleunternehmen Abstract Studio. Besonders sei man darauf aus, die Zielgruppe des Spiels zu erweitern, indem man mehr Zugänglichkeit und Barrierefreiheit ermöglicht.

Neue Funktionen für die Master Chief Collection sind bereits bei den beiden Studios in Planung: "Dank unserer großartigen Zusammenarbeit im letzten Jahr wird Abstraction die Arbeit an weiteren Zugänglichkeitsfunktionen fortsetzen", heißt es in einer Mitteilung von Abstraction.

Die Master Chief Kollektion umfasst 6 Spielen und bald vielleicht neue Features.

Weiter heißt es darin mit einem Fokus auf das Thema Inklusion: "Die abgedeckten Features zielen darauf ab, nicht nur die Erfahrung von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, sondern auch die Lebensqualität für ein breiteres, allgemeines Publikum zu erhöhen. Visuelle, auditive, motorische und spielbezogene Zugänglichkeitsmerkmale werden berücksichtigt und untersucht, um herauszufinden, wie wir Halo verbessern können, ohne dessen Identität zu verändern oder unfaire Vorteile im Mehrspielermodus zu schaffen", so Producer Lisa Burgers.

Welche neuen Features also konkret in Halo Einzug erhalten, verrät die Mitteilung noch nicht, die werden sich aber offenbar im Laufes des kommenden Jahres in Kollaboration herausstellen: Wir freuen uns sehr, dass Abstraction weiterhin mit 343 Industries zusammenarbeiten wird und können es kaum erwarten, das Spielerlebnis für alle Spieler weiter zu verbessern", so COO Dominique Morel.

Wie aus diesen Statements ja bereits hervorgeht, gab es schon in der Vergangenheit ein paar neue Ideen, um die Master Chief Collection für alle zugänglicher zu machen, darunter Modi für Farbenblindheit, optimierte Untertitel und mehr, da geht aber noch so einiges mehr! Man darf gespannt sein, welche Optionen sich die beiden Studios einfallen lassen.