Harry Potter: Wizards Unite hat im Januar 2022 ausgezaubert

Niantic sperrt schon bald die Zauberschule wieder zu und stampft Harry Potter: Wizards Unite ein.

Am 31. Januar 2022 hat es sich ausgezaubert. Das Spiel ging im Juni 2019 an den Start und präsentierte Spielern und Spielerinnen ein mehr auf Story fokussiertes AR-Abenteuer.

Nichts hält eweig

Nach rund zweieinhalb Jahren ist dann Schluss damit: "Nicht alle Spiele sind für die Ewigkeit bestimmt", heißt es. "Unser Ziel war es, die Magie der Zaubererwelt für Millionen von Spielern zum Leben zu erwecken, wenn sie nach draußen gehen und ihre Nachbarschaft erkunden. Das haben wir gemeinsam geschafft, indem wir einen zweijährigen narrativen Handlungsbogen geliefert haben, der bald abgeschlossen sein wird."

"In dieser Zeit haben die Spieler auch an der Seite von Hermine und Harry als Teil der Statute of Secrecy Task Force gearbeitet, um das Geheimnis hinter dem Verschwinden der London Five zu lüften und stehen nun kurz davor, der Katastrophe ein Ende zu setzen."

Das aus für Wizards Unite kommt zum Start ins neue Jahr.

Was bis zum Ende noch passiert

Zum 31. Januar 2022 werden alle Server offline gehen, alle Features deaktiviert und die App aus den Stores entfernt. Ebenso werden das Community-Forum und alle Kanäle in den sozialen Medien deaktiviert.

Bis dahin haben Spieler und Spielerinnen noch Zeit, ihr verbliebenes Gold und Items einzusetzen.

Für November und Dezember sind noch einige Mini-Events geplant, ebenso sind mehrere Gameplay-Anpassungen vorgenommen worden:

Alle Belohnungen der Täglichen Aufträge werden erhöht

Die Brauzeiten aller Tränke werden mit Meister-Anmerkungen um 50% reduziert

Die tägliche Obergrenze, um Geschenke zu versenden und zu erhalten wird entfernt

Baruffios Gehirnelixier gibt nun 3x Spieler-EP

1920er Portschatullen erscheinen öfter auf der Karte und die damit verbundenen Fragmente werden verdoppelt

Zauberenergie und Zutaten erscheinen öfter auf der Karte

Genaue Gründe für die Einstellung des Spiels wurden nicht genannt. An Alternativen mangelt es aber nicht. Es gibt nach wie vor Pokémon Go und gerade erst ging Niantics Pikmin Bloom an den Start. Ebenso arbeitet das Unternehmen an Transformers: Heavy Metal, während eine im vergangenen Jahr angekündigte App zu Die Siedler von Catan im September 2021 offiziell eingestellt wurde.