Hat Perfect Dark seinen Game Director verloren? Einiges deutet darauf hin

Es sieht so aus, als hätte der Game Director von Perfect Dark den Xbox-Entwickler The Initiative verlassen.

Game Director auf Jobsuche

Laut dem LinkedIn-Profil von Dan Neuburger hat er das in Kalifornien ansässige Studio bereits letzten Monat verlassen. Ein Resetera-Nutzer namens "Klobrille" hat als Erstes darauf aufmerksam gemacht. Auf seiner Profilseite könnt ihr sehen, dass der Game Director offen für neue Jobangebote als Game-Direktor, Creative Director oder Design Director ist.

Fast vier Jahre lang war Neuburger bei The Initiative angestellt und übernahm dort die Rolle des Game Directors bei der Tomb-Raider-Reihe von Crystal Dynamics - demselben Studio, das derzeit an Perfect Dark arbeitet. Zuvor arbeitete Neuburger über zwölf Jahre bei Crystal Dynamics als Game Director.

Somit verzeichnet Perfect Dark inzwischen zwei große Abgänge in den letzten 12 Monaten. Im Februar letzten Jahres verließ sich Drew Murray, der Design Director von Perfect Dark, das Studio aus persönlichen Gründen und somit auch das Projekt. Er kehrte zu seinem früheren Arbeitgeber Insomniac Games zurück.

Bringt die E3 endlich Neuigkeiten?

Obwohl die beiden das Team verlassen haben, bleiben noch viele kreative Köpfe zurück. So etwa der Leiter von The Initiative Darrel Gallagher, ehemaliger Entwicklungschef von Activision und Chef von Crystal Dynamics.

Klobrille vermutet, dass The Initiative "ein Projekt startet und es durch die Konzept-, Prototyp- und Vorproduktionsphase führt, um es dann mithilfe eines anderen Studios, das über die nötige Arbeitskraft verfügt, in diesem Fall Crystal Dynamics, in die Vollproduktion zu überführen."

Viel haben wir seit der Ankündigung im Dezember 2020 nicht über den Rebbot von Perfect Dark gehört. Auf dem diesjährigen E3-Showcase von Xbox, das angeblich im Juni stattfinden soll, könnte es das Spiel gezeigt werden.