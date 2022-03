Have a nice Death: Tod auf Urlaub im brandneuen Action-Roguelite

Wer früher stirbt, startet schneller neu: Im Action-Roguelite Have a nice Death dreht sich alles um den Tod persönlich, der alle Knochenhände voll zu tun hat - und ihr könnt euch jetzt für ein irres Praktikum bei ihm bewerben, denn der rasante Platformer ist jetzt im Early-Access. Wir wollten von Magic Design Studios wissen, warum sich der tödliche Trip von Roguelite-Spielen abhebt und woher das Indie-Team die höllisch kreativen Ideen nimmt.

Ein todlangweiliger Job... oder? Gestorben wird immer... und deshalb hat der Tod, CEO von Death Inc., auch einen total stressigen Job. Kein Wunder, dass sich der Kuttenkerl ziemlich ausgebrannt fühlt. Die Plagegeister, die eigentlich für ihn arbeiten sollten, machen jetzt auch noch Stunk auf der Erde und unser Sensenmann muss alles wieder hinbiegen - trotz Burnout. Ohne Kaffee fühlt sich der Sensemann morgens total hinüber. Natürlich kann der Tod nicht sterben, also schlägt er sich immer wieder aufs neue durch die prozedural generierten Etagen von Death Inc. voller Hack-and-Slay-Action, denn die Sense hat er immer im Anschlag, um die Plagegeister unschädlich zu machen. "Der Tod beginnt das Spiel immer mit seiner Sense. Es ist sein ikonischer Stil und die vielseitigste Waffe", erklärt Lead Game Designer Simon Dutertre. Doch im Lauf des Spiels wird er zwei Waffentypen finden können. Die Waffen des Umhangs und die Zauber, alle mit ihren eigenen Stärken, Verbesserungen und Schwächen." Beim Tod stimmt die Work-Life-Balance nicht mehr so ganz. Mit der Zeit wird der Tod also tödlicher und wie es sich für Roguelites gehört, ist jede Runde natürlich neu: Andere Items, Raumanordnungen und Geisterwellen, damit es eben nicht sterbenslangweilig wird. Klar, von dieser Sorte Spiel gibt es schon jede Menge und ich höre die Genre-Gegner bereits murren, wie Narrative Designer Mérédith Alfroy erklärt, versucht der 2D-Platformer aber, dem bekannten Konzept eine ganz besondere Note zu verleihen: "Wir haben alle Mechaniken, die Spieler bei Roguelikes mögen, eingearbeitet, aber dem Genre unseren eigenen Touch verpasst, mit einem einmaligen handgezeichneten Firmenumfeld, das in Videospielen selten erforscht wird." Wie Simon erklärt, habe man sich dabei nicht nur an Genre-Titeln wie Dead Cells, sondern auch an der Hochgeschwindigkeits-Action in Devil May Cry und Co. orientiert. Das Ziel waren schnelle Schläge in befriedigend rasanten Sensen-Prügeleien.

Ein wenig wie The Office nur in tot Weiter schwärmt Mérédith von der Optik und Atmosphäre der Indie-Action: "Ich denke auch, dass sich Have a Nice Death durch seinen bezaubernden Kunststil, seine niedlichen, aber tödlichen Charaktere, den schnellen Hack'n'Scythe-Kämpfen und einem einzigartigen Blick auf den Tod und das Büroleben von anderen Roguelike-Spielen unterscheidet." Zumindest euer niedlicher Assistent ist eine treue Seele. Denn bei Death Inc. gibt es natürlich auch noch die Angestellten, die unserem angenervten Protagonisten mal unter die Arme greifen, ihm aber auch mal neue Arbeit aufbrummen - wie das im Büro eben so ist. Der super-knuffige Assistent Pump Quinn ist zum Beispiel der klischeehafte Chef-Schleimer, dabei aber trotzdem extrem süß. Der Plot von Have A Nice Death verwandelt das Leben nach dem Tod in eine höllische Animationsfolge von The Office und diese Grundidee zwischen witzig und leicht makaber hat was von einem Pumpkin Spice Latte: Sie gibt einen Hauch Halloween und Grusel, ist aber trotzdem süß, fluffig und macht Lust auf mehr.