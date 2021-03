Hogwarts Legacy: Lead Designer Troy Leavitt verlässt Avalanche Software

Hogwarts Legacys Lead Designer Troy Leavitt verlässt Avalanche Software

Er gab noch keinen Grund dafür an, will aber noch ein Video veröffentlichen

Mit WB gab es offenbar kein böses Blut, sagt Leavitt

Troy Leavitt, Lead Designer von Hogwarts Legacy, verlässt das Team von Avalanche Software. Das gab er heute bekannt, nennt allerdings noch keinen Grund für die Entscheidung.

Wie Leavitt auf Twitter schreibt, habe er sich dazu entschieden, das Studio zu verlassen, macht allerdings deutlich, dass es offenbar kein Böses Blut zwischen ihm und WB Games gegeben habe: "Ich habe nur Gutes über das Spiel, das Entwicklerteam und WB Games zu sagen", schreibt er in seinem Statement.

1. I have made the decision to part ways with Avalanche Software. I have nothing but good things to say about the game, the dev team, and WB Games.



2. I will be releasing a YouTube Video about this soon on my channel. — Troy Leavitt (@Troylus_true) March 5, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Und in einem weiteren Beitrag ergänzt Leavitt: "Zur Klarstellung: Ich fühlte mich in meiner Position absolut sicher. Dennoch wollte ich aus Gründen, die ich in einem kommenden Video erläutern werde, zurücktreten. Ich bin in bester Stimmung und sehr zufrieden mit meiner Beziehung zu WB und Avalanche."

Den genauen Grund für seinen Rücktritt nennt Leavitt bisher noch nicht, es erweckt allerdings den Eindruck einer freiwilligen Entscheidung.

Leavitt war in der letzten Zeit etwas in den Fokus gerückt, da er vor seiner Arbeit bei WB einen YouTube-Kanal mit Videos betrieb, in denen er eine Position pro Gamergate und gegen Social-Justice-Themen bezog. Diesen Account hatte unter anderem Liam Robertson von "Did you know Gaming" entdeckt und vor einer Weile auf Twitter geteilt.

Liam sagte dazu: "Ich versuche nicht, irgendjemanden zu 'canceln'. Ich wollte nur, dass die Leute das wissen, weil ich das Gefühl habe, dass es etwas ist, was die Leute wissen möchten, bevor sie entscheiden, ob sie dieses Projekt unterstützen wollen. Das sind alles öffentliche Informationen und für jeden zu finden."

Gerade auf Twitter gibt es unter Leavitts letzten Beiträgen daher bereits Spekulationen, dass die Kritik an seinem YouTube-Kanal ein Grund für den Rücktritt gewesen sein könnte, eine offizielle Bestätigung dafür von Leavitts Seite gibt es aber noch nicht.

Von Behauptungen darüber, warum er geht, sollte man an dieser Stelle also vielleicht noch Abstand nehmen, denn der Designer möchte, wie er sagt, selbst ein Video dazu veröffentlichen. Klingt, als würde er nun seinen YouTube-Account wieder aufnehmen, der ihn überhaupt erst in den Fokus der Diskussion gerückt hat. Es bleibt also erst einmal abzuwarten, was Leavitt selbst dazu sagt, bevor Spekulationen getroffen werden.

Sagen wir es so: Leavitt wirkt auf seinem sehr offensiven YouTube-Kanal nicht wie eine Person, die sich so leicht einschüchtern lässt, aber sicherlich teilt er dort auch bald seine Gedanken mit.